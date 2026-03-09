Erfolgreiches Trainingslager in Pilsen

Am Samstag folgte zunächst eine weitere Trainingseinheit, bevor es am Mittag im Testspiel gegen Schweinhütt ernst wurde. Dort zeigte sich, dass die harte Arbeit bereits erste Wirkung zeigte. Die Mannschaft überzeugte mit viel Einsatz und Spielfreude und gewann die Partie verdient mit 2:0. Die Tore erzielten Alex Heppes und Colin Postic. Auch das im Training geübte Standardspiel zahlte sich aus: Alexander Heppes traf nach einem Eckball zum verdienten 2:0.

Nach dem sportlichen Teil wurde der zweite Tag mit einem gemeinsamen Teamabend in der Innenstadt von Pilsen abgerundet, bei dem Kameradschaft und Teamgeist weiter gestärkt wurden.