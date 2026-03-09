Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Erfolgreiches Trainingslager in Pilsen
Erfolgreiches Trainingslager in Pilsen – intensive Tage für die Rückrunde
von Thomas Nast · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser
Am Freitag, den 6. März, machte sich das Team von Trainer Daniel Markus bereits um 5:30 Uhr auf den Weg ins Trainingslager nach Pilsen. Für die 32 Mitgereisten warteten drei Tage voller intensiver Einheiten, Teamgeist und bester Stimmung.
Gleich am Freitag ging es sportlich zur Sache: Zwei Trainingseinheiten standen auf dem Programm. Auf einem hervorragenden Platz arbeitete die Mannschaft konzentriert und mit hoher Disziplin an Kraft, Ausdauer, Koordination und Spielformen. Trotz der intensiven Belastung war von Beginn an spürbar, dass die Spieler nicht nur motiviert, sondern auch mit maximalem Spaß bei der Sache waren. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft war über das gesamte Wochenende hinweg hervorragend.
Am Samstag folgte zunächst eine weitere Trainingseinheit, bevor es am Mittag im Testspiel gegen Schweinhütt ernst wurde. Dort zeigte sich, dass die harte Arbeit bereits erste Wirkung zeigte. Die Mannschaft überzeugte mit viel Einsatz und Spielfreude und gewann die Partie verdient mit 2:0. Die Tore erzielten Alex Heppes und Colin Postic. Auch das im Training geübte Standardspiel zahlte sich aus: Alexander Heppes traf nach einem Eckball zum verdienten 2:0.
Nach dem sportlichen Teil wurde der zweite Tag mit einem gemeinsamen Teamabend in der Innenstadt von Pilsen abgerundet, bei dem Kameradschaft und Teamgeist weiter gestärkt wurden.
Am dritten und letzten Tag hieß es zwar Abschied nehmen und die Koffer packen, doch auf dem Heimweg wartete noch ein besonderes Highlight: eine Brauereibesichtigung bei Pilsner Urquell, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen im Bräuhaus, bevor es schließlich zurück in die Heimat ging.
Alle Beteiligten waren sich am Ende einig: Dieses Trainingslager hatte einen enormen Mehrwert für die kommende Rückrunde. Die Mannschaft hat intensiv gearbeitet, als Team noch enger zusammengefunden und ist für die kommenden Wochen bestens vorbereitet.
Ein besonderer Dank gilt den Spendern für die Verpflegung am Wochenende. Ein großer Dank geht außerdem an Martin von Weis-Reisen , der das gesamte Team über das Wochenende begleitet hat.