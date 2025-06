Erfolgreiches Trainerinnenteam verlängert

Der SC Spelle-Venhaus gibt die Vertragsverlängerung des Trainerinnenteams der 1. Damenmannschaft bekannt. Die Cheftrainerinnen Maria Frohberg und Rahel Mehring sowie Torwarttrainerin Marina Veldhuis werden auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen und damit in ihre dritte gemeinsame Spielzeit gehen.

Die sportliche Bilanz der vergangenen Saison spricht für sich: Unter der Leitung der engagierten Trainerinnen verpasste das Team die Meisterschaft in der Landesliga (5. Liga) nur hauchdünn – am Ende fehlte lediglich ein Punkt. Die Krönung der Saison gelang jedoch im Pokalwettbewerb: Mit einer souveränen Vorstellung sicherten sich die Damen den Pokal und damit den ersten Bezirkspokalsieg der Geschichte.

Der Fußballvorstand zeigt sich begeistert von der Entwicklung: „Was die drei Trainerinnen in den letzten Jahren aufgebaut haben, ist außergewöhnlich. Die Mannschaft ist sportlich wie menschlich enorm gewachsen – und, dass wir so knapp an der Meisterschaft vorbeischrammen und gleichzeitig den Pokal holen, ist ein starkes Zeichen für die Arbeit des gesamten Teams“, so Tim Schulte, Obmann 1. Damen.