Erfolgreiches Testspielwochenende für die Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag, 04.07.2026, ihr erstes Vorbereitungsspiel unter dem neuen Cheftrainer Holger Bachthaler gewonnen. Vor 300 Zuschauern setzten sich die Blauen im ADM-Sportpark mit 3:2 (2:1) gegen Oberliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen durch.

Nach dem frühen Rückstand durch Marko Drljo drehten Nico Fundel (20.) und Neuzugang Nico Molinari mit seinem Treffer kurz vor der Pause die Partie zugunsten der Kickers.

Im zweiten Durchgang gelang den Reutlingern durch Alija Enilson in der 88. Minute noch der Ausgleich. Doch praktisch mit dem Schlusspfiff erzielte Nevio Schembri den verdienten 3:2-Siegtreffer für die Degerlocher.

Stuttgarter Kickers 1. Halbzeit:

Dornebusch – Zukaj, Glessing, Tomić (29. Kiefer), Frauendorf, Blank, Molinari, Zaiser, Fundel, Meister, Unsöld

Stuttgarter Kickers 2. Halbzeit:

Neaimé – Schembri, Fundel (61. Beer), Schwab, Udogu, Kiefer, Stojak, Mulaj, Mendes-Rangel, Mauersberger, Unsöld (61. Schmidt)

10:0-Sieg beim TSV Jahn Büsnau

24 Stunden später konnten die Blauen auch ihr zweites Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Im Rahmen des Jubiläumsspiels zum 75-jährigen Bestehen des TSV Jahn Büsnau setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Holger Bachthaler souverän mit 10:0 (5:0) durch.

Vor 500 Zuschauern auf dem Sportgelände „Am Steinbach“ bestimmten die Degerlocher die Partie gegen den Bezirksligisten von Beginn an. Trotz zwischenzeitlich kräftiger Regenfälle im ersten Spielabschnitt ließ sich der Regionalligist nicht aus dem Konzept bringen und sorgte bereits früh für klare Verhältnisse.

Mann des ersten Durchgangs war David Stojak, der mit einem lupenreinen Viererpack (4., 12., 15. und 25. Minute) den Grundstein für den deutlichen Erfolg legte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Neuzugang Yannick Glessing auf 5:0 (45.).

Nach dem Seitenwechsel nutzte das Trainerteam die Gelegenheit, um weiteren Spielern Einsatzminuten zu geben. Dabei kamen auch fünf Spieler aus der U19 der Stuttgarter Kickers zum Einsatz, die sich nahtlos in das Spiel einfügten. Melkamu Frauendorf (54., 89.), Lukas Kiefer (61.) und Leandro Mendes mit einem Doppelpack (82., 90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der Schlusspunkt war ein echtes Traumtor. Aus rund 25 Metern zirkelte Mendes einen Freistoß sehenswert in den linken Torwinkel und sorgte damit für den 10:0-Endstand.

Für die Stuttgarter Kickers war die Begegnung in Büsnau ein gelungener weiterer Test in der Vorbereitung. Gleichzeitig bot das Jubiläumsspiel einen würdigen Rahmen für die Feierlichkeiten zum Vereinsjubiläum des TSV Jahn Büsnau.

Stuttgarter Kickers 1. Halbzeit:

Neaimé – Glessing, Blank, Molinari, Zaiser, Fundel, Schwab, Udogu, Stojak, Mulaj, Mauersberger

Stuttgarter Kickers 2. Halbzeit:

Bromma – Schmidt, Beer, Frauendorf, Schnerring, Meister, Schwab (67. Mulaj), Kiefer, Mendes, Ehlert, Fahrbach

Ausblick

Am Samstag, 11. Juli 2026 sind die Stuttgarter Kickers beim Jubiläumsspiel „75 Jahre SV Hoffeld“ zu Gast. Anpfiff auf dem Sportgelände "Hohe Eiche" (Bopseräcker 2, 70597 Stuttgart-Hoffeld)