Erfolgreiches Osterwochenende für die SGBM2

Nach dem Erfolg am Ostersamstag in Leipheim wollte man sich auch auswärts bei Scheppach 2 keine Blöße geben. Offensichtlich hatte man in der Kabine die richtige Motivationsmusik gefunden, denn die SGBM2 war auf verkürztem Spielfeld (Flex 9) sofort da. So stand es bereits nach elf Minute 0:3 durch einen lupenreinen Hattrick von P. Teichmann: Zunächst nützte er einen Fehler des Heimischen Keepers zum 0:1 (4.), dann schloss er per Weitschuss sauber zum 0:2 ab (7.) und vollendete ebenfalls trocken seine dritte Chance zum 0:3 (11.). Scheppach 2 schien geschockt und nach schönem Eckball von S. Flaitz erhöhte A. Ramold per Kopf gar auf 0:4 (13.). Wer nun an ein Tor Festival glaubte, sah sich getäuscht. Die Gäste schalteten einige Gänge zurück und so kam auch Scheppach zu vereinzelten Chancen. Eine davon konnte die Gästeabwehr gerade noch vereiteln. Eigene SGBM 2Chancen gab es weiterhin, so ein Freistoß von P. Reuter, der aber vom Scheppacher Keeper entschärft wurde.

Das Spiel schien entschieden, aber nach den überragenden ersten 20. Minuten der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. Die SGBM 2 versuchte sich nach wie vor durch das Mittelfeld zu kombinieren, kam auch zu Chancen durch R. Lang und M. Taglang. In der 55. Minute dann die endgültige Entscheidung durch S. Bogazköy zum 0:5. Die Gäste verwalteten nun das Ergebnis und die einzige Schappacher Schuss Chance wurde von SGBM 2 Keeper J. Köpf vereitelt. Ein souveräner Erfolg, der zum insgesamt erfolgreichen Osterwochenende mit sechs Punkten und Tabellenführung beitrug. Nächste Woche geht es zu Haus gegen die Mannschaft aus Freihalden.