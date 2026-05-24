Erfolgreiches letztes Heimspiel

Im letzten Heimspiel der Saison bezwingt der FC Schaffhausen den FC Grand-Saconnex klar und deutlich mit 3:0 (1:0). Die Tore für den FCS erzielten Pejic, Del Toro und Berger.

Vor gut 500 Zuschauenden und bei 30 Grad im Schatten waren die Schaffhauser von Beginn an spielbestimmend. Bereits in den ersten Minuten hatten Pejic und Del Toro gute Möglichkeiten zur frühen Führung. Der FCS trat druckvoll und engagiert auf. Kurz vor der Pause verpasste Soro nach einer schönen Ecke von Hanke das Tor nur knapp.

Wenig später führte beinahe die identische Situation zum Erfolg: Erneut brachte Hanke den Eckball präzise zur Mitte, diesmal fand er den Kopf von Pejic, der zur verdienten 1:0-Pausenführung einköpfte.

Die Genfer versuchten mit einem Doppelwechsel neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Dies gelang zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht schlecht. Doch die Schaffhauser blieben mit schnell vorgetragenen Angriffen das gefährlichere Team. Eine solche Aktion führte auch zum zweiten Treffer des FCS: In einer 2-gegen-1-Situation legte Hanke den Ball uneigennützig auf Del Toro quer, der souverän zum 2:0 einschob.