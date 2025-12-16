Erfolgreiches erstes Turnier unserer C-Juniorinnen!

Was für ein Auftakt! Am 13. Dezember bestritten unsere neu formierten C-Juniorinnen beim FFV Erfurt ihr erstes Hallenturnier – gleich mit zwei Teams! 🙌 Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle und ohne Hallentraining zeigten die Mädels starken Teamgeist und riesige Spielfreude. Mit einem 3:2-Auftaktsieg gegen den Gastgeber ging es perfekt los 🔥 – am Ende standen tolle Plätze 3️⃣ und 4️⃣ zu Buche. Besonders stark: 🧤 Lucy wurde zur besten Torhüterin gewählt, und Sofia ⚽️ (5 Tore) sowie Nael 🥇 erhielten Sonderpreise für ihre Leistungen. 👏 Ein rundum gelungener Start unserer neuen Mannschaft – auf dieser Basis bauen wir 2026 weiter auf! 🌟💪