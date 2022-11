Erfolgreiches Ende in einer harten Woche für Balzfeld/Horrenberg

Für das erste der beiden Topspiele in KW 46 reiste die DJK/SG Balzfeld/Horrenberg zum Ligaprimus nach Rauenberg. Während die erste Hälfte zumindest im Hinblick auf den Spielstand seitens der Gäste noch ausgeglichen gestaltet werden konnte, münzte der VfB Rauenberg 2 seine Überlegenheit in der 2. Halbzeit auch in Tore um. So sorgte er innerhalb von fünf Minuten durch die Tore von Bosselmann, Özdemir und Fries (61., 63. und 66. Minute) für klare Verhältnisse. Nachdem bei Balzfeld/Horrenberg noch ein Platzverweis in der 70. Minute hinzukam, war die Messe gelesen und Rauenberg erhöhte direkt in der 73. Minute auf 4:0 durch Kraus. Mit dem darauf folgenden 4:1 durch Heid in der 87. Minute konnte die DJK/SG zwar noch den Ehrentreffer erzielen, aber der alte Abstand wurde durch das 5:1 durch Rachel in der 90. Minute wieder hergestellt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Rauenberg genauso überlegen war wie das Ergebnis ausdrückt. Also eine sehr bittere Pille für die Mannen aus Balzfeld/Horrenberg.