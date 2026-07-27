Erfolgreiches Debüt für Valdez und Viol in Paraguay

– Foto: Thies Meyer

Was für eine Premiere für die Trainer Nelson Valdez und Yannick Viol in der Primera Division - der 1. Liga Paraguays! Ihr Team Libertad Asuncion bezwang am 1. Spieltag den amtierenden Meister Olimpia Asuncion mit 1:0.

Gleich im ersten Spiel den amtierenden Meister geschlagen. Besser kann ein Debüt kaum laufen.

Dabei begann dieser Klassiker des paraguayischen Fußballs mit einer "Schreckminute" für die Gäste. Doch das vermeintliche frühe Führungstor für Meister Olimpia durch Romeo Benitez wurde nach einer VAR-Entscheidung wegen einer Abseitsstellung zurück genommen.