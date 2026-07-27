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Erfolgreiches Debüt für Valdez und Viol in Paraguay
Was für eine Premiere für die Trainer Nelson Valdez und Yannick Viol in der Primera Division - der 1. Liga Paraguays! Ihr Team Libertad Asuncion bezwang am 1. Spieltag den amtierenden Meister Olimpia Asuncion mit 1:0.
Gleich im ersten Spiel den amtierenden Meister geschlagen. Besser kann ein Debüt kaum laufen.
Dabei begann dieser Klassiker des paraguayischen Fußballs mit einer "Schreckminute" für die Gäste. Doch das vermeintliche frühe Führungstor für Meister Olimpia durch Romeo Benitez wurde nach einer VAR-Entscheidung wegen einer Abseitsstellung zurück genommen.
In der Folgezeit entwickelte sich eine sehr umkämpfte Begegnung mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten - aber es gab eine großartige Szene, die diesen "Schwarz-Weißen Klassiker" entscheiden sollte: Nach einer schönen Finte gelang Junioren-Nationalspieler Rodrigo Villalba in der 74. Minute das Siegtor für Libertad. (am)