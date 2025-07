Erfolgreiches Benefizspiel: Lohberg stellt FC Verden vor Probleme

Der TSV Lohberg empfing am Samstagnachmittag den FC Verden 04 zu einem Benefizspiel zugunsten des Kinderhospiz Löwenherz in Syke. Der Oberligist tat sich auf dem Spielfeld zunächst schwer, gewann letztlich aber klar und trug auch zu stattlichen Einnahmen bei.

Den besseren Start auf dem anschaulichen Geläuf erwischten sogar die drei Klassen niedriger agierenden Hausherren. Sascha Genee erzielte nach 20 Minuten das 1:0. Anschließend entwickelte der FCV mehr Druck und glich in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts durch Nathanael Amo-Mensah aus. Trainer Tim Ebersbach wechselte - handelsüblich in einem ersten Testspiel - zur Pause gleich elfmal. Seine Mannschaft präsentierte sich im zweiten Durchgang etwas zielstrebiger. Bastian Reiners erzielte schließlich in Minute 67 das 1:2. In der Endphase erhöhte Neuzugang Mamadou Diop, der unter anderem für den Bremer SV bereits in der Regionalliga auflief, per Doppelpack auf 1:4.