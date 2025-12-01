Erfolgreicher Vorrundenabschluss

Den Verlauf der ersten Halbzeit lässt sich mit einem Fußballer-Sprichwort zusammenfassen: „Wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein.“ Die Finger an beiden Händen reichten nicht aus, um die Menge an nicht genutzten Torchancen der Zeller Mannschaft zu zählen. Der augenscheinlichen Überlegenheit der Zeller zum Trotz waren es dann aber die Gastgeber aus Göppingen, die einen langen Ball als Kontermöglichkeit erspähten, vor dem Tor die Ruhe bewahrten und zum 1:0 einschoben.

Der 15. und letzte Spieltag der Vorrunde hielt die Begegnung gegen die dritte Mannschaft des Göppinger SV bereit. Auf dem Tableau eine klare Sache – in der Realität jedoch ein hartes Stück Arbeit.

In der Halbzeitpause schwor sich der TSG erneut ein und kam trotz Rückstand mit breiter Brust aus der Kabine. Voller Überzeugung spielte sich Zell weitere gute Torchancen heraus. Und dann endlich: Nach schönem Dribbling und präzisem Pass von Till Berlet durfte Nico Dose den perfekt servierten Ball nur noch über die Linie drücken. Dieses Tor diente als Initialzündung. Nur wenige Augenblicke später steckte Yannik Persch mit viel Gefühl auf Nico Dose durch, der den Göppinger Torhüter umdribbelte und zum 1:2-Führungstreffer vollendete. Doch Nico Dose hatte noch nicht genug: Mit dem 1:3 schnürte er den lupenreinen Hattrick. Bedient durch Tim Bohner platzierte Nico Dose den Ball stramm im rechten Winkel. Die endgültige Entscheidung lieferte Till Berlet. Nach dessen Treffer zum 1:4 war die Partie durch. Leider musste der TSG die letzten Minuten des Spiels mit zehn Mann zu Ende bringen. Eine mehr als fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters hatte die rote Karte für Hannes Fauser zur Konsequenz.

Trotz dieses Wermutstropfens darf sich der TSG Zell u. A. I über drei Punkte und einen gelungenen Vorrundenabschluss freuen. Gegen den Göppinger SV III war Geduld eine Tugend. Diese legten die Gelb-Schwarzen an den Tag, vertrauten auf ihre Stärken und konnten letztendlich doch Kapital aus der über 90 Minuten hinweg durchgehenden Überlegenheit schlagen.