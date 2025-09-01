Erfolgreicher VfL-Nachwuchs mit gemischtem Wochenende

Die A-Junioren des VfL Wolfsburg bleiben in der DFB-Nachwuchsliga verlustpunktfrei. Die B-Junioren starten mit einem Remis beim 1. FC Magdeburg.

Die U19 des VfL Wolfsburg hat im Spitzenspiel bei RB Leipzig ihre Tabellenführung ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer setzte sich mit 2:0 durch und feierte damit den vierten Sieg im vierten Spiel. Jean Miguel Boog traf per Kopf nach einer Ecke, kurz vor der Pause erhöhte Darwin Kaan Soylu zum Endstand. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Grün-Weißen diszipliniert und ließen kaum Chancen zu.

Die U17 musste sich beim 1. FC Magdeburg mit einem 1:1 zufriedengeben. Mißbach brachte Wolfsburg per Strafstoß in Führung, doch kurz vor der Pause sah Jiang die Rote Karte. In Unterzahl hielt die Mannschaft lange stand, musste jedoch nach einer Stunde den Ausgleich hinnehmen. Der Punktgewinn zum Auftakt kann angesichts der Umstände als ordentlich gewertet werden.