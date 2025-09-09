Erfolgreicher VfB 03 Hilden geht mit Schwung ins Pokalduell

Und da wartet mit den Sportfreunden Niederwenigern ein Gegner, den Schneider aus der vergangenen Saison nicht in bester Erinnerung hat. Der damalige Oberliga-Aufsteiger besiegte auf eigenem Platz den etablierten VfB 03 in der Hinrunde mit 1:0. Eine Niederlage, die Trainer und Team ins Mark traf, denn der entscheidende Treffer fiel erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Im Rückspiel revanchierten sich die Hildener zwar mit einem 3:2-Erfolg, liefen aber auch da zwischenzeitlich einem Rückstand hinterher.

Eigene Gesetze

Nun also das Wiedersehen im Pokal. Ein Duell, das eigenen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Tim Schneider weiß um die Schwere der Aufgabe, gleichwohl geht er die Partie zuversichtlich an. „Den Schwung vom Sieg in Kleve nehmen wir auf jeden Fall mit, aber wir müssen auch unsere Leistung auf den Platz bringen. Die Basics müssen stimmen“, sagt der Trainer und warnt zugleich vor dem Kontrahenten: „Das ist eine unangenehme Mannschaft im positiven Sinn, die auf ihre Chance lauern und ihr Heil im Umschaltspiel suchen wird. Wir müssen aufpassen, dass wir in keine Konter laufen.“

Vor allem defensiv sind die Hildener also gefordert. „Wir müssen den bestmöglichen Zugriff im Gegenpressing haben – noch besser wäre es, wenn es erst gar nicht dazu kommt“, erklärt Schneider und setzt dabei auf den Einsatzwillen, den sein Team in Kleve zeigte: „Unser Kapitän Max Wagener hat in der Pause gesagt, dass es richtig Spaß macht, wenn jeder für jeden zwei, drei Kilometer läuft.“ Vielleicht steht am Mittwoch (Anpfiff 20 Uhr, Glück Auf Sportplatz in Hattingen) auch der etatmäßige Mannschaftsführer wieder im Kader – in Kleve war Fabian zur Linden zumindest schon als Zuschauer wieder dabei.