Erfolgreicher und verdienter Rückrundenstart

Nach der Halbzeit das gleich Bild. Man drückte auf das zweite Tor. Doch leider musste Kapitän Patte nach einem Abwehrbock und einem satten Strahl aus 18 Metern hinter sich greifen und den etwas überraschenden Ausgleich hinnehmen. Im Gegensatz zu der letzten Saison ließ man nicht den Kopf hängen und drängte weiter auf das zweite Tor. Doch man scheiterte immer wieder am guten Schlußmann oder traf aus 6 Metern das leere Tor nicht. Bezeihnend dafür musste es ein Tor aus dem Gewühl sein, was unsere Männer wieder in Führung und den Sieg brachte. Max Hertel konnte mit seinem zweiten Tor am heutigen Tag seine aktuell hervoragende Leistung unterstreichen.

Am Ende steht ein verdienter Auswärtssieg zum Rückrundenstart. "Aber sowas von verdient. Das hätte auch gut 5:1 ausgehen können. Früher hätten wir solche Spiele noch gerne mal verloren. Alle wollten den Sieg." so Coach Teubert nach dem Spiel.