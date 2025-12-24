Erfolgreicher und schöner Fußball

Platz vier war es nach dem Aufstieg in die Kreisliga A, das wollten die Fußballer des VfR Büttgen in der aktuellen Spielzeit möglichst bestätigen. Mit Platz drei nach der Hinrunde, punktgleich mit dem Tabellenzweiten Wevelinghoven, ist der VfR auf einem guten Weg.

Besonders auf die Defensive kann Büttgen sich verlassen: 18 Gegentore, kein anderes Team kassierte weniger. Eine kurze Schwächephase gab es relativ zu Beginn der Saison: Die drei Topspiele gegen Grefrath, Wevelinghoven und Novesia hatte Büttgen direkt hintereinander und musste sich in allen drei knapp geschlagen geben. Seitdem hat der VfR kein Spiel mehr verloren und sich mit der konstanten Leistung wieder vorne in die Spitzengruppe geschoben.

Dementsprechend zufrieden ist Trainer Marc Radtke: „Mit der Platzierung bin ich sehr zufrieden. Wir haben alle Ziele, die ich mir und der Mannschaft gesetzt habe, bisher erfüllt.“ Aber nicht nur mit den Ergebnissen ist er einverstanden: „Wir spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch schönen Fußball“, sagt er. Das sorgt dafür, dass auch das Drumherum passt: „Die Stimmung ist gut, auf und neben dem Platz. Und wir haben deutlich mehr Zuschauer als in den vergangenen zwei Jahren, das bringt natürlich auch Spaß.“

Das lief schlecht

„Wirklich große Probleme haben wir nicht“, stellt Radtke fest. Die drei Niederlagen in den Topspielen sind das einzige Manko: „Die waren leider in der Phase, in der wir mit einigen Verletzungen zurechtkommen mussten. Wir waren da nicht wirklich die schlechtere Mannschaft, uns hat aber die Reife gefehlt, um da Punkte mitzunehmen“, so Radtke. In der Rückrunde könnte das anders laufen: „Da ist die Mannschaft gewachsen!“

Zum Personal

Büttgen freut sich über einige Rückkehrer: Benedikt Hambloch und Selim Cerkinaj sind nach längerem Auslandsaufenthalt zurück und steigen wieder ins Training ein. Weiterhin sind einige Verletzte, darunter auch Langzeitverletzte, wieder fit und werden den VfR in der Rückrunde verstärken. Abgänge und Neuzugänge von außerhalb gibt es nicht.

Ausblick

Wie die Zielsetzung für die Rückrunde ist, ist bisher noch offen: „Das haben wir noch nicht besprochen, wir hatten uns erstmal nur bis zur Rückrunde Ziele gesetzt“, sagt der Trainer. Auch wenn der Aufstieg nicht unrealistisch ist, wird der vermutlich nicht das erklärte Ziel: „Wir haben da keinen Druck und darauf will ich mich eigentlich nicht festlegen“, sagt Marc Radkte. „Wir wollen gucken, wie es läuft und die Spiele, die wir in der Hinrunde verloren haben, nicht noch mal verlieren!“

