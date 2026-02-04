Erfolgreicher Trainerabend beim FC Glattbrugg

Der FC Glattbrugg führte kürzlich einen sehr erfolgreichen Trainerabend mit Rekordbeteiligung durch. Im Zentrum standen Informationen zu den Erneuerungen der Sportanlage Au, Updates aus dem Spielbetrieb, J+S und der sportlichen Leitung.
Zudem wurde die Quality-Club-Umfrage vorgestellt, inklusive Ausblick auf die Plaquette im Herbst. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Präsentation des neuen Vereinshandbuchs, das künftig als Grundlage für die Vereinsarbeit dient.
Der FC Glattbrugg bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und blickt motiviert auf die Rückrunde.