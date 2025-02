Erfolgreicher Testspielauftakt – Später Sieg gegen SG Weser/Diemel

Zum ersten Testspiel nach der Winterpause empfing die TSV Immenhausen am 09.02.2025 die SG Weser/Diemel auf dem heimischen Kunstrasenplatz. In einer intensiven Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Stübener mit 3:2 durch.

Die Grün-Weißen starteten gut und gingen früh mit 2:0 in Führung. Oliver Speer erzielte in der 9. Minute per Kopf nach einer Hereingabe von Nils Hellwig das 1:0. Nur vier Minuten später revanchierte sich Speer mit einer Flanke von links, die Bastian Jenzowski per Kopf zum 2:0 (13.) verwandelte.