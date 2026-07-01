Erfolgreicher Test: SSV Ulm gewinnt beim TSV Schwabmünchen mit 3:1

Kalter Start und prompte Ulmer Antwort in der Siegmund Arena

Nach dem erfolgreichen Auftakt der Sommervorbereitung reiste der SSV Ulm 1846 Fußball für sein zweites Testspiel in die Siegmund Arena. Die Gastgeber vom TSV Schwabmünchen blickten auf eine erfolgreiche Spielzeit zurück, in der sie als Meister der Landesliga Südwest den Aufstieg in die Bayernliga feiern konnten. Für die Heimmannschaft stellte die Partie bereits den vierten Test dar.

Die Begegnung begann mit einer kalten Dusche für die Ulmer: Bereits in der 1. Spielminute nutzte Richard Gumpinger die erste Gelegenheit der Gastgeber und brachte Schwabmünchen mit 1:0 in Führung. Die Spatzen ließen sich von diesem frühen Schock jedoch keineswegs beeindrucken und übernahmen sofort die Spielkontrolle. Nur die folgenden Minuten zeigten den Ulmer Offensivdrang, ehe Achitpol Keereerom den druckvollen Start belohnte und in der 5. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Spatzen-Dominanz und der Doppelpack vor der Pause

In der Folge entwickelte sich eine Partie, in der sich die Ulmer ein klares Übergewicht erarbeiteten. Nach einer gefährlichen ersten Ecke, die vom gegnerischen Torhüter geklärt wurde (7.), verfehlte ein Distanzschuss das Gehäuse nur knapp, ehe ein weiterer Ulmer Abschluss im Sechzehner pariert wurde.

In der 16. Minute belohnten sich die Spatzen für ihren Aufwand: Nach einer Ecke landete der Ball zunächst am Pfosten, doch Achitpol Keereerom reagierte am schnellsten und schob zum 2:1 ein, womit er seinen Doppelpack perfekt machte.

Ulm blieb tonangebend. Nach einer Ecke von Per Lockl strich ein Kopfball von Daniel Hülsenbuch nur knapp über die Querlatte (22.). Kurz darauf zog Mateo Mrden in die Mitte, verfehlte das Tor mit seinem Distanzschuss jedoch ebenfalls knapp (26.). Nach einer guten halben Stunde bestimmten die Ulmer mit viel Ballbesitz und zahlreichen Offensivaktionen das Geschehen, während Schwabmünchen um Kontrolle bemüht war.

Ein weiterer Kopfball von Achitpol Keereerom nach der vierten Ulmer Ecke ging knapp am Kasten vorbei (34.). Die Spatzen setzten die Gastgeber bereits weit in deren Hälfte unter Druck, und kurz vor dem Pausenpfiff entschärfte der Schwabmünchner Schlussmann einen weiteren gefährlichen Abschluss, sodass es mit einer verdienten Führung in die Kabinen ging.

Kompletter Wechsel und die Entscheidung durch Lucas Röser

Zum Beginn der zweiten Halbzeit wechselte der SSV Ulm 1846 Fußball einmal komplett durch, um in den verbleibenden 45 Minuten wertvolle Erkenntnisse zu sammeln. Im Aufgebot der Ulmer standen dabei die beiden U19-Spieler Tibet Sevik und Hannes Kurkovski. Zudem gehörte Marcel Seegert, der seinen Vertrag bei den Spatzen erst am Montag verlängert hatte, wieder zum Kader.

Die neu formierte Elf fügte sich nahtlos ein. Nach einem Foulspiel trat Oliver Wähling zum Freistoß an, setzte den Ball jedoch nur knapp über das Tor (51.). In der 57. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach einer Vorarbeit von Marco Gölz, der querlegte, bewahrte Lucas Röser die Ruhe und erzielte mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck das 3:1.

Engagierte Defensive der Gastgeber und der Blick nach vorne

Der TSV Schwabmünchen steckte jedoch nicht auf und hielt mit einer engagierten Defensivleistung dagegen. In der 63. Minute kamen die Gastgeber zu einer gefährlichen Offensivaktion, bei der ein scharfer Abschluss am Pfosten des Ulmer Tores landete. Die Spatzen verzeichneten in dieser Phase zwar etwas weniger Offensivaktionen, suchten jedoch weiterhin den Weg nach vorne, wenngleich die Angriffe meist von der Schwabmünchner Abwehr unterbunden wurden. Ein Distanzschuss von Benedikt Ehe strich in der 74. Minute nur knapp am Gehäuse vorbei.

In der Schlussphase gestaltete sich die Partie zunehmend ausgeglichener, und gefährliche Torchancen blieben auf beiden Seiten aus, bis der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 3:1 abpfiff. Für die Ulmer geht es bereits am Sonntag in Leutkirch mit dem nächsten Testspiel gegen den TSV Berg weiter, ehe die Mannschaft im Anschluss direkt ins Trainingslager nach Oberstaufen aufbricht.