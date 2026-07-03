Erfolgreicher Test an der Saale: Regionalligist siegt bei Oberligist

Gelungener Auftritt

Die Sommervorbereitung verlangt den Akteuren der Regionalliga Nordost in diesen Tagen alles ab, und für den SV Babelsberg 03 stand am heutigen Freitagabend eine wichtige sportliche Standortbestimmung auf dem Programm. Unter der Leitung des neuen Trainers Michael Braune reiste die Mannschaft zu einem intensiven Auswärtsvergleich nach Sachsen-Anhalt. Das Trainerteam nutzte diese Gelegenheit, um die physische Verfassung und die taktische Abstimmung der Equipe nach den harten Einheiten der letzten Wochen unter Wettkampfbedingungen genauestens zu prüfen. Die emotionale Bedeutung dieses ersten Teils des anspruchsvollen Doppelspieltags war von Beginn an spürbar, da sich jeder einzelne Spieler für die anstehenden Aufgaben in der Liga empfehlen wollte und mit großem Einsatz agierte.

Effizienz und Torerfolge im Stadion am Zoo

Gegen den gastgebenden VfL Halle 1896 entwickelte sich vor 171 Zuschauern eine von Beginn an umkämpfte Begegnung. Die Babelsberger belohnten ihren engagierten Aufwand in der 17. Spielminute, als Ardahan Yilmaz den Ball zur vielumjubelten 0:1-Führung im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Kurz vor dem Pausenpfiff bauten die Gäste den Vorsprung aus: In der 41. Minute unterlief Raimison Dos Santos ein Eigentor zum 0:2.

Nur zwei Minuten später schöpfte der Oberligist jedoch noch vor dem Seitenwechsel neuen Mut, als Eric Krogmann in der 43. Spielminute der Anschlusstreffer zum 1:2 gelang. Nach der Pause blieb die Partie intensiv, ehe Laurin von Piechowski in der 84. Minute mit dem Tor zum 1:3-Endstand für die endgültige Entscheidung sorgte.

Ein hocheffektives Doppelprogramm am Wochenende

Nach dem Schlusspfiff in Halle bleibt für die Filmstädter jedoch keinerlei Zeit zum Ausruhen oder für ausgiebige Feierlichkeiten, denn der Sommerfahrplan sieht ein extrem dichtes Programm vor. Dieses erfolgreiche Vorbereitungsmatch bildete den ersten Teil einer doppelten sportlichen Herausforderung innerhalb von weniger als 24 Stunden.

Das Trainerteam um Michael Braune wird den Fokus sofort auf die Regeneration der Spieler legen müssen, um die anstehende physische Belastung im Kader optimal zu steuern. Die gesammelten positiven Emotionen und das Selbstvertrauen aus dem errungenen 3:1-Sieg sollen nun direkt als wichtiger Treibstoff für die nächste Aufgabe genutzt werden, die der Equipe bereits unmittelbar bevorsteht.

Der morgige Härtetest beim FC Eilenburg

Bereits am morgigen Samstag steht für den SV Babelsberg 03 die nächste Bewährungsprobe auf dem Plan, bei der die verbleibenden Kräfte mobilisiert werden müssen. Um 12 Uhr gastiert die Mannschaft beim FC Eilenburg, der ebenfalls als Oberligist antritt.