Erfolgreicher SVR II nach der Winterpause

Das Hinspiel blieb der Heimelf mit 4:4 im Gedächtnis und somit hatten Sie einen bissigen Gegner zu Gast.

Nachdem das eigentlich erste Spiel nach der Winterpause gegen Mitteleschenbach x:0 für den SVR II, wegen nichtantritt der vorgenannten gewertet wurde. War heute das erste reguläre Spiel der SVR Reserve gegen Lichtenau II.

Die Antwort folgte auf den Fuß. Als Bernd Grillenberger einen weiten Ball in den Lauf von Schütz spielte. Die kontrolliert den Ball im 16er. Lässt noch einen Verteidiger aussteigen und schießt mit einem flachen Schuss in linke Eck ab. 1:1 (9.)

Die zeigte sich bereits nach 8 Minuten. Als sich die Gäste nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, auf der der linken Bahn platz macht und scharf in die Mitten flankten. Der Abnehmer war der unglückliche Flo Bauer, der angeschossen wurde und der Ball ins Tor rollte. 0:1.

Das spielte flachte dann kurz ab. Lichtenau kommt hinten nicht wirklich raus und hatte keine Spielidee.

Bis Bernd Grillenberger den Ball in der eignen Hälfte eroberte, Schütz in der Mitte frei findet. Dieser spielt mit einem Außenrisspass tief in den Lauf zu Luu. Der hat nurnoch den Keeper vor sich und schließt zum 2:1 ins lange Eck ab. (32.)

Jetzt war der Knoten geplatzt.

Luu wird links tief gespielt, lässt seinen Verteidiger stehn und dieser schafft es nur ihn mit einem Foul im 16er zu stoppen. Schütz verwandelt zum 3:1. (35.)

Im Doppelschlag folgt dann ein weiterer Angriff durch Fiedler, der in der 37. Minute einen flachen Diagonalball zu Gahr in den Lauf spielt. Luu hat clever durchgelassen. So muss Gahr alleine vorm Keeper nurnoch einschieben. 4:1

Direkt gefolgt von einem weiteren Angriff über links den flinken Luu. Der Bernd Grillenberger im 5er frei findet und auf 5:1 erhöht. (38.)

Lichtenau schien überrumpelt. Schaffte es aber noch eine Unstimmigkeiten nach einem Freistoß im Halbfeld dann eine Bogenlampe im 16er zu verwerten. Nach Absprachefehlern kommt der Keeper aus dem Tor und wird überköpft.

Nach der Halbzeit und verschiedenen Verletzungsunterbrechungen verlor das Spiel an Spielfluss.

Die Vielahl an Chancen, durch Luu, Gahr und Schütz wurden nicht mehr in zählbares umgewandelt und so gewinnen die SVR Reserve verdient mit 5:2.