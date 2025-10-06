Erfolgreicher Start ins Oktoberfestwochenende!

Am Tag der deutschen Einheit absolvierten unsere beiden Mannschaften bereits ihre Spiele, um das Vereinsinterne Oktoberfest einzuläuten.

Am vergangenen Freitag allerdings, war man von der ersten Minute hellwach und konnte bereits zur Halbzeit mit 5:0 in Führung gehen. Auch in der zweiten Halbzeit, legte die Mannschaft um Kapitän David Weisz einen souveränen Auftritt hin und konnte letztlich mit 7:1 einen absolut verdienten Heimerfolg einfahren.

Die 2. Mannschaft konnte die zahlreichen Zuschauer schon einmal kräftig in Feierstimmung versetzten, als sie sich mit 7:1 gegen den TSV Rinklingen 2 durchsetzen konnte. In den bisherigen Saisonspielen hatte man immer wieder das Problem, dass man speziell in der ersten Halbzeit keinen Ertrag aus den gegebenen Chancen erzielen konnte bzw. man auch teilweise die ersten 45. Minuten verschlafen hatte.

Um 15:00 Uhr empfing unsere 1. Mannschaft ebenfalls den TSV Rinklingen. Die Ausgangslage konnte unterschiedlicher nicht sein, so traf die noch ungeschlagene FZG auf die Mannschaft aus Rinklingen, welche aktuell erst einen Zähler in der Saison verbuchen konnte.

Das Trainerduo Lahr & Franke musste im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen vornehmen. So ersetzten G´Haribi und Zimmermann die beiden verletzten Spieler um Cedric Manz und Marcel Franke.

In den ersten 20 Minuten war das Spiel ausgeglichen, jedoch mit leichten Feldvorteilen für die FZG. Zahlreiche Großchancen konnte man sich gegen den tief stehenden Gast aus Rinklingen nicht herausspielen. Erst danach wurde das Kombinationsspiel der FZG besser und vor allem auch schneller. So konnte man dann auch immer wieder Lücken im Defensivverbund des Gegners finden. In der 29. Minute konnte Jannic Petri dann die 1:0 Führung erzielen. Danach war man weiterhin spielbestimmend, verursachte jedoch in der 42. Spielminute etwas unglücklich einen Foulelfmeter. Diesen konnte der TSV Rinklingen dann auch zum 1:1 verwerten.

In der vergangenen Saison hatten solche Rückschläge die Mannschaft teilweise aus der Bahn geworfen. Dieses Jahr hat die Mannschaft jedoch schon mehrfach gezeigt, dass sie sich nicht verunsichern lässt. So auch am Freitag, als Jannic Petri im Gegenzug die erneute Führung erzielen konnte. Mit einer 2:1 Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein ähnliches Bild wie bereits in der ersten Hälfte ab. Die FZG war tonangebend, eine Vielzahl an Großchancen konnte man sich nicht herausspielen. Somit lebte das Spiel weiterhin auch von der Spannung, bis Christopher Oberst in der 71. Spielminute auf 3:1 erhöhen konnte. Jannic Petri konnte dann in der 74. Spielminute sein drittes Tor an diesem Tag verbuchen. Christopher Oberst, Driton Uka und Felix Schmidt konnten in den letzten 10. Minuten dann noch drei weitere Treffer erzielen. Somit ging auch die erste Mannschaft mit einem beeindruckenden 7:1 Sieg als absolut verdienter Sieger vom Platz.

Sowohl am Freitag im Anschluss an die beiden erfolgreichen Spiele der Herrenmannschaft als auch Samstag auf der legendären FZG-Oktoberfestparty, war noch einiges geboten und das Oktoberfest 2025 wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Während unsere zweite Mannschaft am kommenden Wochenende spielfreit, ist, gastiert die 1. Mannschaft zum Nachbarschaftsduell in Flehingen.

Speziell die letzten Spiele gegen die Zweitvertretung aus Flehingen waren immer eine knappe Angelegenheit bzw. gerade auswärts nicht immer von Erfolg gekrönt.

Nun wird sich also zeigen, wie gefestigt die Mannschaft tatsächlich ist. Also keine Zeit, um nachzulassen oder Überheblichkeit an den Tag zu legen. Denn jetzt gilt es auf den bisherigen Wochen aufzubauen und jedes Spiel mit der gleichen Spielfreude und dem gleichen Ehrgeiz anzugehen, wie in den sieben Spielen zuvor.