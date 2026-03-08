Erfolgreicher Start ins neue Jahr

Am 17. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg stand für die SG Hohenstadt/Untergröningen das erste Pflichtspiel im Jahr 2026 an. Zu Hause empfing man den TSV Bartholomä, welchen man im Hinspiel spektakulär mit 11:1 abfertigte. Im Rückspiel ging es weitaus ruhiger zu, am Ende konnten die Gastgeber dennoch verdient mit 3:0 gewinnen.
Die Hausherren brauchten nicht lange, um in die Partie zu finden und konnten bereits in der vierten Spielminute in Führung gehen. Nach einem langen Ball ging Dorian Grau die rechte Seite hinunter bis zur Grundlinie und flankte dann an die Strafraumkante. Dort stand Marco Klotzbücher bereit, welcher den Ball kurz kontrollierte und dann satt halblinks ins Netz zur frühen Führung setzte.
So manch ein Zuschauer hoffte nun natürlich auf eine ähnliche Torflut wie im Hinspiel, doch sollte es mit geringerer Schlagzahl weitergehen. Ein erster Versuch von Spielertrainer Angelo Colletti per direktem Freistoß aus 25 Metern ging links vorbei (11.). Eine Halbchance für die Gäste in Minute zwölf konnte Fabio Leopardi entschärfen.
Mit der nächsten Gelegenheit schaffte es Colletti dann auf 2:0 zu stellen. Von der linken Strafraumkante passte Timo Grimm perfekt in die Schnittstelle, sodass Colletti frei vorm gegnerischen Torhüter stand und diesem den Ball durch die Beine schieben konnte (25.).
Im Anschluss war die Partie geprägt von zahlreichen Großchancen für die Gastgeber, welche es aber ein ums andere Mal verpassten, die Führung weiter auszubauen – Grau traf die Latte (27.), Klotzbücher den Pfosten (31.) und dann den Torhüter (34.) und Colletti schoss knapp rechts vorbei (39.). Den Gästen aus Bartholomä bot sich keine nennenswerte Gelegenheit, sodass es mit dem 2:0 in die Pause ging.
In Durchgang zwei flachte die Partie dann deutlich ab. Die einzige Gelegenheit für längere Zeit bot sich in der 57. Minute Dorian Grau, welcher nach Querpass von Colletti allein vor dem leeren Tor stand und den dritten Treffer für seine Mannschaft hätte erzielen müssen, den Ball aber tatsächlich rechts am Tor vorbeidrückte. Einen Wermutstropfen gab es für die SGHU dann noch in der 70. Minute als Timo Grimm bei einem Sturz unglücklich fiel und sich hierbei wohl das Handgelenk schwerer verletzte, sodass er vorerst ausfallen wird.
Den Treffer zum Endergebnis von 3:0 erzielte dann in der 84. Minute abermals Angelo Colletti. Klotzbücher setzte sich auf links durch und spielte einen flachen Pass auf die gegenüberliegende Seite zu Colletti. Dieser verlud seinen Gegenspieler mit einer kurzen Körpertäuschung und setzte den Ball dann mit dem linken Fuß links unten in die Maschen.
Wenige Minuten später pfiff der Unparteiische die am Ende eher unspektakuläre Partie ab, womit die SG Hohenstadt/Untergröningen zum Start ins Jahr 2026 erneut drei Punkte einfahren kann und somit weiterhin mit deutlichem Vorsprung von der Tabellenspitze grüßt.
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergröningen: Fabio Leopardi, Felix Häußler, Moritz Müller, Niklas Maier (85. Samuel Feil), Fabian Berroth (28. Marcel Crljic), Oliver Stegmeier (65. Alexander Seitz), Timo Grimm (69. Danilo Funk), Marco Klotzbücher, Dorian Grau, Sascha Hepke (63. Niklas Schulz), Angelo Colletti
Tore: 1:0 Marco Klotzbücher (4.), 2:0 Angelo Colletti (25.), 3:0 Angelo Colletti (84.)