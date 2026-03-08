Erfolgreicher Start ins neue Jahr von Henrik Leuze · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: Henrik Leuze

Am 17. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg stand für die SG Hohenstadt/Untergröningen das erste Pflichtspiel im Jahr 2026 an. Zu Hause empfing man den TSV Bartholomä, welchen man im Hinspiel spektakulär mit 11:1 abfertigte. Im Rückspiel ging es weitaus ruhiger zu, am Ende konnten die Gastgeber dennoch verdient mit 3:0 gewinnen. Die Hausherren brauchten nicht lange, um in die Partie zu finden und konnten bereits in der vierten Spielminute in Führung gehen. Nach einem langen Ball ging Dorian Grau die rechte Seite hinunter bis zur Grundlinie und flankte dann an die Strafraumkante. Dort stand Marco Klotzbücher bereit, welcher den Ball kurz kontrollierte und dann satt halblinks ins Netz zur frühen Führung setzte.

So manch ein Zuschauer hoffte nun natürlich auf eine ähnliche Torflut wie im Hinspiel, doch sollte es mit geringerer Schlagzahl weitergehen. Ein erster Versuch von Spielertrainer Angelo Colletti per direktem Freistoß aus 25 Metern ging links vorbei (11.). Eine Halbchance für die Gäste in Minute zwölf konnte Fabio Leopardi entschärfen. Mit der nächsten Gelegenheit schaffte es Colletti dann auf 2:0 zu stellen. Von der linken Strafraumkante passte Timo Grimm perfekt in die Schnittstelle, sodass Colletti frei vorm gegnerischen Torhüter stand und diesem den Ball durch die Beine schieben konnte (25.).