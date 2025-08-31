Erfolgreicher Start in die neue Saison (5:1)

Köln, 31.08.2025– Der SV AKM Köln I ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison gestartet. Im Heimspiel gegen DSK Köln III setzte sich die Mannschaft souverän mit 5:1 (3:1) durch und sicherte sich die ersten drei Punkte.

Vor heimischem Publikum legte AKM von Beginn an ein hohes Tempo vor. Bereits in der 6. Minute brachte Toni Christian Reiß sein Team in Führung. Zwar gelang den Gästen durch Burak Özkan der zwischenzeitliche Ausgleich (26.), doch noch vor der Pause stellte AKM die Weichen auf Sieg: Reiß traf erneut (41.) und Reimund Reiß erhöhte kurz vor dem Halbzeitpfiff auf 3:1 (45.).

Nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von Trainer Öztürk Sagol spielbestimmend. Sevket Arslan (55.) und Saif El Din Refai Ahmed (77.) schraubten das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe und besiegelten den verdienten Heimerfolg.

Cheftrainer Öztürk Sagol zeigte sich hochzufrieden:

„Es war ein gelungener Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben die ersten drei Punkte geholt, aber die Saison ist lang. Unser Ziel ist es, weiter konzentriert zu arbeiten und Schritt für Schritt voranzukommen.“

Unterstützt wird er dabei von seinen Co-Trainern Ahmet Celen und Oguz Sagol.

Am kommenden Spieltag wartet die nächste Herausforderung: Auswärts trifft der SV AKM Köln I auf TFC Köln IV.





