Erfolgreicher Start in die neue 4. Liga-Saison

Nachdem es für den (fussballerisch limitierten) Autor in der ersten Mannschaft keinen Platz mehr hatte, stand für ihn mit dem «2» am letzten Sonntag der Ligaauftakt an. Dies gegen einen happigen Gegner und zu happiger Anspielzeit: Um 10 Uhr wartete auf der Sportanlage Buchlern der FC United Zürich, notabene ehemaliger Promotion League Vertreter und letztjähriger Dritter in der Gruppe 2 der 4. Liga. Die Limmattaler konnten jedoch in den Testspielen Selbstvertrauen tanken und können allgemein auf einen breiten und starken Kader zählen, weshalb ein Sieg ganz klar das Ziel war.

Der Anfang des Spiels war aber vor allem eines: hektisch. Die Gäste schafften es nicht, ihr schnelles und zielstrebiges Passspiel aufzuziehen, in der Defensive liessen sie jedoch ebenfalls wenig zu. Nach und nach erarbeitete sich der FCOG mehr Spielanteile und fand besser in die Partie, was in der 34. Minute im Führungstreffer mündete: Stürmer Kai Hummer wurde von Neuzugang Shathurjan Shanmuganathan mustergültig in Szene gesetzt und versenkte den Ball trocken in die lange Ecke. Mit der Führung im Rücken drehten die Limmattaler auf: Nach einem Prellball netzte Lorenc Zuka sehenswert per Halbvolley ein, ehe Hummer in der letzten Aktion vor der Pause seinen Gegenspieler aussteigen liess und auf 0:3 erhöhte.

Kontrolle behalten

Trotz komfortabler Führung war dem Team von Coach Markus Imhof klar: Hier ist noch nichts gegessen, aber ein weiteres, schnelles Tor würde den Hausherren wohl den Stecker ziehen. Gesagt, getan: Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff landete ein abgelenkter Schuss von Burhan Demiri im gegnerischen Kasten, 0:4. Demiri war danach auch für den fünften Treffer der Gäste besorgt, nach einem Abwurf von Torhüter Dominik Jungen liess er die gesamte Abwehr des FC United Zürich stehen und erhöhte auf 0:5. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Jerome Keller, der einen schönen Pass in die Tiefe des ebenfalls eingewechselten Patric Becker eiskalt am Torwart vorbeilegte.

Vorne kaltschnäuzig, hinten abgeklärt

Angesichts der Qualität der Mannschaft durfte mit einem Sieg zum Saisonstart gerechnet werden, dass dieser gleich mit sechs Toren Unterschied zustande kommt, durfte jedoch nicht erwartet werden. Die Limmattaler haben gezeigt, dass sie vorne effizient sein und hinten die Null halten können, zwei sehr wichtige Qualitäten, wenn man ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will. Trotzdem gibt es noch viel Luft nach oben, besonders die letzten 30 Minuten wurden zu sehr auf die leichte Schulter genommen, was sich im Verlauf der Saison durchaus rächen könnte. Das nächste Spiel des «2» findet erneut auf der Sportanlage Buchlern statt, Gegner am 7. September ist dabei der FC Hellas. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung!

