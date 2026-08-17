Erfolgreicher Start in die Mission Cup von Marzio Nespoli · Heute, 20:13 Uhr · 0 Leser

Bei über 30 Grad stand für unsere Frauen 1 der erste Ernstkampf der Saison auf dem Programm. Trotz der heissen Temperaturen zeigte das Team von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung und startete erfolgreich in die Mission Cup. Effretikon erwischte einen starken Start. Nach einem perfekt gespielten Ball von Frieden in die Tiefe setzte sich Breindl gekonnt durch, umkurvte die Torhüterin und schob zur 0:1-Führung ein. Kurz darauf folgte der nächste Angriff: Über Poltronieri gelangte der Ball erneut zu Breindl, die souverän zum 0:2 erhöhte.

Die Effretikerinnen blieben spielbestimmend und kombinierten sich immer wieder sehenswert durch die gegnerischen Reihen. Für das 0:3 sorgte Reutemann, die eine super Vorlage von Locher flach ins Eck verwertete. Kurz vor der Pause setzte Breindl noch einen drauf: Nach einer Vorlage von Reutemann traf sie mit einem sensationellen Weitschuss zum 0:4-Pausenstand. Auch nach dem Seitenwechsel liess Effretikon nicht nach. In der 48. Minute traf Frieden nach Vorlage von Locher zum 0:5. Kurz darauf folgte die gleiche Kombination: Wieder bediente Locher ihre Mitspielerin Frieden, die den Ball zum 0:6 im Tor unterbrachte.