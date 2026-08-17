Erfolgreicher Start in die Mission Cup

Bei über 30 Grad stand für unsere Frauen 1 der erste Ernstkampf der Saison auf dem Programm. Trotz der heissen Temperaturen zeigte das Team von Beginn an eine konzentrierte und engagierte Leistung und startete erfolgreich in die Mission Cup.
Effretikon erwischte einen starken Start. Nach einem perfekt gespielten Ball von Frieden in die Tiefe setzte sich Breindl gekonnt durch, umkurvte die Torhüterin und schob zur 0:1-Führung ein. Kurz darauf folgte der nächste Angriff: Über Poltronieri gelangte der Ball erneut zu Breindl, die souverän zum 0:2 erhöhte.
Die Effretikerinnen blieben spielbestimmend und kombinierten sich immer wieder sehenswert durch die gegnerischen Reihen. Für das 0:3 sorgte Reutemann, die eine super Vorlage von Locher flach ins Eck verwertete. Kurz vor der Pause setzte Breindl noch einen drauf: Nach einer Vorlage von Reutemann traf sie mit einem sensationellen Weitschuss zum 0:4-Pausenstand.
Auch nach dem Seitenwechsel liess Effretikon nicht nach. In der 48. Minute traf Frieden nach Vorlage von Locher zum 0:5. Kurz darauf folgte die gleiche Kombination: Wieder bediente Locher ihre Mitspielerin Frieden, die den Ball zum 0:6 im Tor unterbrachte.
In der 77. Minute setzte Reutemann den Schlusspunkt. Nach einer Vorlage von Meyer erhöhte sie auf 0:7, was gleichzeitig das Schlussresultat bedeutete.
Defensiv präsentierte sich unsere Mannschaft über weite Strecken sehr stabil. Gefahr vor dem eigenen Tor entstand nur selten. Lediglich bei einem Eckball in den Schlussminuten kamen die Unterländerinnen nochmals gefährlich vor das Tor – doch Bärtschi im Effretiker Tor regelte die Situation souverän.
Fazit zum Spiel:
Eine sehr stabile Defensive, gute Ballstafetten und viele Tore – dazu eine Top-Einstellung und eine starke Teamleistung. Natürlich bleibt noch Luft nach oben, doch genau daran werden wir in den kommenden Trainings intensiv arbeiten. Wir wollen uns weiter steigern und Schritt für Schritt noch besser werden.
An dieser Stelle noch gute Besserung an Sommer, welche sich leider nach einem Eckball verletzt hat. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass du bald wieder mit uns auf dem Platz stehst! 🍀
Die Mission Cup ist damit erfolgreich gestartet! 💪⚽️
Weiter geht es bereits am Donnerstag, 27.08.2026, um 20:15 Uhr im Eselriet gegen den FC Uster – Derbytime! 🔥
Wir freuen uns auf eure Unterstützung am Spielfeldrand! 💙🤍