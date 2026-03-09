Erfolgreicher Start für die Zebras

Die Zebras sind erfolgreich in die Rückrunde gestartet und feierten bei strahlendem Sonnenschein einen 2:1-Heimsieg gegen den SV Villenbach – auch wenn es die Mannschaft nach einer dominanten ersten Halbzeit unnötig spannend machte.

Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Kontrolle über das Spiel. Zwar fehlte es zunächst noch etwas an Tempo und Präzision im letzten Drittel, auch der holprige Platz machte das Kombinationsspiel schwierig. Dennoch erarbeitete sich die SG ein Übergewicht.

In der 20. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Über die rechte Seite kombinierten sich die Zebras sehenswert nach vorne, Kemming legte den Ball in die Mitte und Schmid schob zum 1:0 ein. Kurz darauf hätten die Gastgeber bereits nachlegen können, doch zunächst setzte Wagner freistehend den Ball am Pfosten vorbei, ehe Lindenmayer aus rund elf Metern über das Tor zielte.

Besser machte es wenig später Kemming. Nachdem er zuvor noch eine große Chance liegen ließ, war er beim nächsten Angriff zur Stelle: Einen Aufsetzer von Balkenhol konnte Gästekeeper Thoma nur nach vorne abwehren, Kemming reagierte am schnellsten und staubte zum 2:0 ab (35.). Die Gäste aus Villenbach waren offensiv in der ersten Halbzeit nahezu nicht präsent, sodass die SG mit einer hochverdienten Führung in die Halbzeit ging.

Doch direkt nach Wiederanpfiff wurde es plötzlich wieder spannend: Bereits in der 47. Minute nutzte Lutz eine Flanke von der rechten Seite und verkürzte per Kopf auf 2:1. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag für die Gastgeber, als Abele nach einem Foul als letzter Mann die Rote Karte sah.

In Unterzahl musste die SG nun deutlich mehr arbeiten und kämpfte sich nach zehn wilden Minuten wieder zurück in die Partie. Villenbach hatte zwar mehr Ballbesitz, blieb im Angriffsspiel jedoch weiter ungefährlich. Trotz Unterzahl boten sich der SG weiterhin Chancen zur Entscheidung. Munk hatte eine große Möglichkeit zum 3:1, versuchte jedoch im Strafraum querzulegen, statt selbst abzuschließen. Auch Schmid wurde kurz darauf im letzten Moment am Abschluss gehindert.

In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch: 20 Minuten vor Schluss sah Chwolka wegen Ballwegschießens Gelb-Rot, sodass die SG die letzten Minuten sogar mit zwei Spielern weniger überstehen musste. Doch mit viel Einsatz verteidigten die Gastgeber leidenschaftlich und ließen nahezu nichts zu. Die größte Chance der Gäste zum Ausgleich wurde nach einem weiten Einwurf aus kurzer Distanz am Tor vorbei geköpft.

Auch die SG hatte noch eine große Gelegenheit zur endgültigen Entscheidung – Munk war nach einer Ecke völlig frei, brachte den Ball aber nicht im leeren Tor unter. Nach fünf Minuten