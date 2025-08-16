Erfolgreicher Start

So stellt man sich den Auftakt vor. Nach einer zähen Vorbereitung hat der VfB Eppingen zum Aufstakt geliefert. Es gab einen 1:0-Sieg gegen den SV Spielberg, wobei Dejan Tomic das Tor des Tages erzielte (27. Spielminute).

Das sagte der Eppinger Trainer vor der Partie: David Pfeiffer hat sich einiges anders vorgestellt, als er seine Mannschaft Anfang Juli zum Vorbereitungsstart versammelt hat. "Wir sind unserem Anspruch nicht gerecht geworden", sagt der Trainer des VfB Eppingen sechs Wochen, einige ernüchternde Testspiele und ein enttäuschendes Pokalaus in der ersten Runde beim Kreisligisten VfL Neckarau, später. Das Positive dabei: Wenn am Samstag zum Auftakt ein Dreier gegen den SV Spielberg gelingen sollte, interessiert das keinen mehr. Anpfiff in der HWH-Arena ist um 15.30 Uhr.

Vor allem die Spiele haben dem Coach nicht gefallen. "Die waren wirklich zäh", gibt er zu. Zu den schwächsten Auftritten gehörte die 1:3-Niederlage vor zwei Wochen gegen die Sport-Union Neckarsulm: "Nach einer guten ersten Halbzeit lagen wir dennoch zurück, aber in der zweiten Hälfte lief überhaupt nichts mehr zusammen und so dürfen wir uns einfach nicht präsentieren", zeigte sich Pfeiffer, "negativ überrascht", von den zweiten 45 Minuten gegen den württembergischen Landesligisten.