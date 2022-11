Erfolgreicher Schlusspunkt einer schwierigen Vorrunde der DJK/SG

Im letzten Spiel der Vorrunde traf die DJK/SG Balzfeld/Horrenberg in einem Mittwochabendspiel auswärts auf FC Sandhausen 2. Es ging schwungvoll los und die Gäste führten nach 16 Minuten durch die Treffer von Menges, Taege und Sam mit 0:3. Das durch Seegmüller erzielte Strafstoßgegentor in der 17. Minute war in dieser Partie nur eine kosmetische Randnotiz, denn in der 42. und 45. Minute erhöhte Balzfeld/Horrenberg durch Ronellenfitsch M. und Kritter auf 1:5. Nach dem Pausentee ging der Torreigen weiter und die DJK/SG schraubte das Torverhältnis noch auf den 1:9-Endstand. Die Treffer erzielten Sam (54. und 72. Minute), Kritter (68. Minute) und Ronnellenfitsch M. (71. Minute).

Summa summarum ein sehr guter Schlusspunkt in einer Vorrunde, die von Herausforderungen mit viel Verletzungspech geprägt war. Dass die Mannschaft nun auf dem 2. Tabellenplatz überwintert, ist insofern erfreulich, jedoch bei ehrlicher Betrachtung keinesfalls absehbar. Es gilt jetzt nun die Kräfte zu sammeln, alles in der Rückrunde zu investieren und am Ende zu schauen, was herauskommt. Die Mannschaft wünscht allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter eine besinnliche Weihnachtszeit und einen gesunden Start in 2023.