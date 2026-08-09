Erfolgreicher Saisonstart für Hiller und seine Jungs

Zum ersten Spieltag der A-Klasse Neumarkt/Jura Süd empfing der VfB Mörnsheim die DJK Limes II im Gailachstadion. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung und dem gelungenen Abschluss mit dem 3:0-Erfolg gegen Wettelsheim/Auernheim wollten die Mörnsheimer nun auch im ersten Pflichtspiel der neuen Saison erfolgreich starten.

Vereinzelt ergaben sich dennoch gute Möglichkeiten für den VfB. So kam Ferdinand Graf nach einem Einwurf und einer starken Körpertäuschung aus rund 18 Metern zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch knapp. Auch Niklas Burzler wurde nach einem überragenden Steckpass der Mörnsheimer Offensive in Szene gesetzt, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen und schob knapp links am Tor vorbei.

Die Mörnsheimer versuchten wie gewohnt, das Spiel zu bestimmen und ließen den Ball laufen. In der Anfangsphase lief dieser jedoch überwiegend durch die eigene Abwehrreihe. Gegen eine kompakt verteidigende Mannschaft aus Limes fehlten zunächst die entscheidenden Ideen und die nötige Bewegung im mittleren Drittel.

Allerdings kam auch die DJK Limes II vereinzelt zu Möglichkeiten. Nach einem zu passiven Verhalten der Mörnsheimer Hintermannschaft kam ein Limes-Akteur zum Abschluss und setzte den Ball mit einem strammen Schuss an die Latte. Zudem sorgten immer wieder Eckbälle für Gefahr, die jedoch meist zu unpräzise getreten wurden.

Es dauerte daher etwa zur 20. Minute, ehe der VfB die größte Möglichkeiten bekam. Schmidt wurde mit einem Steckpass in die Tiefe geschickt, nahm mit Tempo Fahrt auf und legte sich den Ball am Torhüter vorbei. Dieser konnte den Mörnsheimer Stürmer anschließend nur noch mit einem Foul stoppen. Folgerichtig gab es Elfmeter. Schmidt schnappte sich selbst den Ball, setzte seinen Strafstoß allerdings knapp über das rechte Toreck.

In der Folge verflachte die Partie wieder etwas und zwingende Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Bis der VfB kurz vor der Pause einen Angriff aus der eigenen Defensive heraus mustergültig aufbaute. Die Mörnsheimer Hintermannschaft ließ den Ball laufen, ehe Böheim sich ein Herz fasste, aufdrehte und zwei Gegenspieler stehen ließ. Auf Höhe der Mittellinie spielte er den Ball weiter zu Nar Nico woraufhin dieser mit dem ersten Kontakt einen perfekten tiefen Pass auf Rieß spielte. Der nahm sofort wieder Tempo auf, machte zwei, drei schnelle Schritte und legte den Ball flach in den Rückraum des Strafraums. Dort wartete Graf und schloss direkt mit einem überragenden Rechtsschuss ins lange linke Eck ab.

1:0 für den VfB! Die verdiente Führung kurz vor der Pause.

Die zweite Halbzeit begann dann wesentlich schwungvoller. Bereits nach sieben Minuten schlug Manuel Mayr einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum. Dort fand er seinen Namensvetter Andreas Mayr, der den Ball gekonnt gegen die Laufrichtung des Torhüters köpfte. Der Ball schlug im rechten Eck ein und der VfB erhöhte auf 2:0.

Mörnsheim blieb damit weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Nach der Trinkpause versuchte Limes II allerdings, die Mörnsheimer deutlich höher zu pressen. Davon ließ sich der VfB nur gut 5 Minuten beeindrucken und überbrückte die erste Druckphase mit langen Bällen. Dannach fanden die Mörnsheimer wieder zu ihrem gewohnten Spiel zurück und ließen den Ball erneut sicher durch die eigenen Reihen laufen.

Besonders hervorzuheben war an diesem Nachmittag die Mörnsheimer Defensive. Manuel Schmidt verteidigte immer wieder aktiv nach vorne und sorgte mit wichtigen Ballgewinnen dafür, dass die Gäste kaum gefährlich wurden. Auf der linken Seite zeigte Fabian Stelz nach überragenden letzten Wochen erneut eine starke Partie. Der Linksverteidiger gewann jeden Zweikampf, setzte immer wieder Akzente nach vorne und war sowohl defensiv als auch offensiv ein entscheidender Faktor.

Auch die eingewechselten Spieler Wenninger, Netter, Schuster und vorallem Mayr taten der Qualität der Mörnsheimer gut.

In der Schlussphase sorgte der VfB dann endgültig für die Entscheidung. Nach einem überragenden Chipball von Graf wurde Böheim mit einem Ball hinter die letzte Abwehrreihe geschickt. Böheim legte den Ball per Kopf am herauseilenden Torhüter vorbei und konnte anschließend nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Erneut zeigte Schiedsrichter Pfeifer, welcher ein sehr routiniertes Spiel ablieferte und das Spiel mit ruhe führte, auf den Punkt.

Böheim schnappte sich zunächst selbst den Ball, übergab ihn anschließend jedoch an Schmidt. Dieser blieb diesmal eiskalt, verlagerte den Torhüter und schob den Strafstoß souverän ins rechte Eck. 3:0 – die Entscheidung und gleichzeitig der Schlusspunkt einer überzeugenden Mörnsheimer Vorstellung.

Alles in allem steht damit ein hochverdienter 3:0-Erfolg und die ersten drei Punkte der neuen Saison für die Hiller-Jungs. Vor allem die erneut starke Defensivleistung und die spielerische Kontrolle über weite Strecken der Partie geben Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.

Bereits am Mittwoch um 18:30 Uhr wartet im Toto-Pokal Zuhause mit dem Kreisligisten SSV Oberhochstatt der nächste echte Gradmesser. Die Oberhochstatter konnten ihrerseits heute einen 3:1-Erfolg feiern. Damit wartet auf den VfB ein Duell mit echtem Pokalcharakter, gleichzeitig aber auch ein guter Test gegen einen höherklassigen Gegner.

Am kommenden Sonntag geht es dann in der Liga auswärts zur DJK Pollenfeld II. Dort gilt es, die Energie aus dem gelungenen Saisonstart mitzunehmen und weiter an die Leistung anzuknüpfen.