Erfolgreicher Saisonstart für Germania 7er!

Der BFC Germania 7er ist mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Hertha 03 perfekt in die neue Spielzeit gestartet. Von Beginn an übernahm Germania die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Chancen. Früh belohnte Markus Pischke das starke Auftreten mit dem 1:0 per Kopf. Trotz weiterer Möglichkeiten und mehrerer Aluminiumtreffer blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung.

Auch im zweiten Durchgang bestimmte Germania das Geschehen. Die Defensive stand sicher, Hertha kam nur selten gefährlich vor das Tor. Schließlich war es erneut Markus Pischke, der mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 die Entscheidung herbeiführte.

Pure Erleichterung und mehr als verdient!