Erfolgreicher Saisonstart

Nach einer wechselhaften Vorbereitung und mit dicken Personalproblemen im Gepäck (Zweifel (Sperre), B. Walser, Geng, Fink, Kretzer, Kneisl (alle verletzt) sowie Brugger, Hosse, Lang (Urlaub)) reiste der SVB mit großen Fragezeichen am Sonntagnachmittag zum Nachbarn aus Weingarten, gegen den man in der Vorsaison zweimal als Verlierer den Platz verlassen musste.

Trotz dieser ungünstigen Vorzeichen startete Weilands Mannschaft bei sommerlichen 30 Grad engagiert in die Partie und kombinierte sich vor allem über die linke Seite, angeführt von den Baindter Eigengewächsen Fischer und Krauter, immer wieder gefährlich nach vorne. Nachdem Fischer bei einem ersten Durchbruch zunächst noch die falsche Entscheidung traf, legte er nur wenig später den Ball mustergültig in die Mitte, wo Aushilfsstürmer Schnez eiskalt zum 0:1 einschob (9.). Auch in der Folge bekam der SVW Baindts schnellen Linksaußen kaum zu greifen, welcher etwa zehn Minuten später nach tollem Pass von Thoma seinem Gegenspieler wieder entwischte. À la „copy-and paste” fand er mit seiner flachen Hereingabe erneut Schnez, der seinem Spitznamen „MVP” aus der „Zwoiten” auch in der ersten Mannschaft alle Ehre machte und auf 0:2 erhöhte (18.). Die Gastgeber, die bis dahin bis auf einen Weitschuss offensiv blass geblieben waren, nutzen fast im Gegenzug jedoch einen Stellungsfehler in der Baindter Hintermannschaft aus. Stolls flache Ablage in den Rückraum konnte zunächst zwar noch geblockt werden, der Ball sprang jedoch Biber vor die Füße, welcher umgehend auf 1:2 verkürzte (20.). Im Laufe der ersten Halbzeit büßte der SVB etwas an seiner Dominanz aus den Anfangsminuten ein, viele Torchancen sprangen auf beiden Seiten jedoch nicht mehr heraus. Lediglich nach einer Weingartner Ecke bot sich Kuhnt die große Ausgleichschance, doch er köpfte freistehend aus kurzer Distanz über die Latte – vielleicht hätte Freund und Basketballprofi Moritz Krimmer in Sachen Sprungtiming noch den einen oder anderen Kniff parat gehabt. So ging es mit einem verdienten aber knappen 1:2 in die Halbzeitpause.