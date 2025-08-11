Erfolgreicher Saisonstart

SV Weingarten - SV Baindt 1:4 (1:2)
Nach einer wechselhaften Vorbereitung und mit dicken Personalproblemen im Gepäck (Zweifel (Sperre), B. Walser, Geng, Fink, Kretzer, Kneisl (alle verletzt) sowie Brugger, Hosse, Lang (Urlaub)) reiste der SVB mit großen Fragezeichen am Sonntagnachmittag zum Nachbarn aus Weingarten, gegen den man in der Vorsaison zweimal als Verlierer den Platz verlassen musste.
Trotz dieser ungünstigen Vorzeichen startete Weilands Mannschaft bei sommerlichen 30 Grad engagiert in die Partie und kombinierte sich vor allem über die linke Seite, angeführt von den Baindter Eigengewächsen Fischer und Krauter, immer wieder gefährlich nach vorne. Nachdem Fischer bei einem ersten Durchbruch zunächst noch die falsche Entscheidung traf, legte er nur wenig später den Ball mustergültig in die Mitte, wo Aushilfsstürmer Schnez eiskalt zum 0:1 einschob (9.). Auch in der Folge bekam der SVW Baindts schnellen Linksaußen kaum zu greifen, welcher etwa zehn Minuten später nach tollem Pass von Thoma seinem Gegenspieler wieder entwischte. À la „copy-and paste” fand er mit seiner flachen Hereingabe erneut Schnez, der seinem Spitznamen „MVP” aus der „Zwoiten” auch in der ersten Mannschaft alle Ehre machte und auf 0:2 erhöhte (18.). Die Gastgeber, die bis dahin bis auf einen Weitschuss offensiv blass geblieben waren, nutzen fast im Gegenzug jedoch einen Stellungsfehler in der Baindter Hintermannschaft aus. Stolls flache Ablage in den Rückraum konnte zunächst zwar noch geblockt werden, der Ball sprang jedoch Biber vor die Füße, welcher umgehend auf 1:2 verkürzte (20.). Im Laufe der ersten Halbzeit büßte der SVB etwas an seiner Dominanz aus den Anfangsminuten ein, viele Torchancen sprangen auf beiden Seiten jedoch nicht mehr heraus. Lediglich nach einer Weingartner Ecke bot sich Kuhnt die große Ausgleichschance, doch er köpfte freistehend aus kurzer Distanz über die Latte – vielleicht hätte Freund und Basketballprofi Moritz Krimmer in Sachen Sprungtiming noch den einen oder anderen Kniff parat gehabt. So ging es mit einem verdienten aber knappen 1:2 in die Halbzeitpause.
Nach einer rasanten und teilweise auch etwas hitzigen ersten Halbzeit, flachte das Spielgeschehen im zweiten Durchgang - womöglich auch den Temperaturen geschuldet - etwas ab. Dem SVB fehlte nach vorne häufig die nötige Zielstrebigkeit; zeitgleich hatte der SVW Schwierigkeiten gegen die konzentriert verteidigende Baindter Mannschaft ins letzte Drittel vorzudringen. Gefährliche Chancen gab es hin und wieder dennoch: Während Caltabiano nach einem scharfen Freistoß nur das Außennetz traf, ließ Weilands Mannschaft im Rückraum immer mal wieder Lücken, wodurch Weingarten speziell bei zweiten Bällen gefährlich wurde. In dieser Phase bewahrte der wachsame Ersatzkeeper Odenbach den SVB zweimal vor dem drohenden Ausgleich. In einer umkämpften Schlussphase setzte schlussendlich aber der an diesem Nachmittag überragende Mann den entscheidenden Nadelstich. Caltabianos langer Ball hinter die Abwehrkette auf Fischer lockte Weingartens Keeper Segbers einige Schritte aus seinem Tor, wobei Baindts Nummer 7 diese Situation schnell erkannte und per Lupfer auf 1:3 stellte (87.) - die Entscheidung! In einer aufgrund von Trinkpausen etwas längeren Nachspielzeit sammelte Fischer am Ende sogar noch seinen vierten Scorerpunkt ein, als er Segbers 20 Meter vor dem Tor überraschte, den Ball von seinem Fuß stibitzte und ins leere Tor einschob (90+5.).
Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, ohne nennenswerte Schwächephasen und mit deutlich weniger individuellen Fehlern als noch in der Vorbereitung, fährt der SVB trotz personeller Probleme einen verdienten Auftaktsieg ein. Diesen Sieg gilt es nun im ersten Heimspiel der Saison gegen den starken Vorjahresdritten und ersten Tabellenführer der neuen Saison TSV Eschach zu bestätigen.
SV Baindt: Conner Odenbach, Tobias Szeibel (76. Lukas Walser), Marc Bolgert, Übeydullah Gündogdu (84. Adnan Kale), Philipp Thoma, Marko Szeibel (64. Nico Geggier), Jan Fischer, Mika Dantona, Sandro Caltabiano (90. Patrick Späth), David Krauter, Johannes Schnez - Trainer: Sandro Caltabiano & Rolf Weiland
Tore: 0:1 Johannes Schnez (9.), 0:2 Johannes Schnez (18.), 1:2 Bryan Biber (20.), 1:3 Jan Fischer (87.), 1:4 Jan Fischer (90+5.)
SV Schmalegg - SV Baindt II 1:3 (0:1)
In einem der schwächeren Spiele der vergangenen Monate kämpfte sich der SVB II am Ende dennoch unbeschadet in die nächste Runde des Bezirkspokals und konnte sich dabei einmal mehr auf Torgarant Schnez verlassen. Zum Saisonauftakt am kommenden Sonntag gegen die etwas unberechenbaren Gäste aus Friedrichshafen wird Trainer Geggier auf eine Leistungssteigerung seiner Elf hoffen.
SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Kai Kaspar, Niklas Hugger, Kai Kostka, Robin Blattner (46. Sebastian Brenner), Philipp Kneisl (14. Lukas Grabherr), Julian Keppeler, Konstantin Knisel, Johannes Schnez, Moritz Lang (61. Markus Baumgärtner) - Trainer: Timo Geggier
Tore: 0:1 Johannes Schnez (24.), 0:2 Johannes Schnez (90.), 1:2 Jan Mohring (90.+4 Eigentor), 1:3 Johannes Schnez (90.+7)
Rot: Nicklas Fischer (17./SV Schmalegg/Handspiel außerhalb des Strafraums)
Sonntag, 17.8
13.00 Uhr: SV Baindt II - VfB Friedrichshafen II
15.00 Uhr: SV Baindt - TSV Eschach