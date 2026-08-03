Erfolgreicher Saisonauftakt: Geisenheim mit souveränem 4:0-Sieg

Souverän: Der FV Geisenheim startet mit einem 4:0-Sieg in die neue Saison. – Foto: Axel Lettmann (Archiv)

Der Saisonstart im Rheingau-Taunus hatte gleich einige Geschichten zu bieten. Eine davon erzählt den souveränen Auswärtssieg der Geisenheimer zum Saisonauftakt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Mit einem 4:0 Auswärtssieg gegen den TuS Hahn kann der FV Geisenheim wohl guten Gewissens von einem gelungenen Saisonauftakt in der A-Liga sprechen. „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt und entsprechend einen guten Auftakt“, sagt Trainer Raul Zia über die Partie.

Umschaltspiel und starke Defensivleistung

„Unser Umschaltspiel hat super funktioniert und besonders froh bin ich, dass wir zu Null gespielt haben“, sagt Zia. Das zeige, dass die Defensive seiner Mannschaft sich bereits weiterentwickelt habe. Dazu habe insbesondere der spielende Co-Trainer Daniel Zeleznik beigetragen, der in der 59. Minute sogar selbst traf.

Die Geisenheimer traten bereits in der dritten Minute mit dem Treffer von Tom Steil in Führung. Dazu trafen Emmanuel Mpoyi-Muamba in der 14. Und Arman Hakobyak in der 20. Spielminute.

Alle Partien des Spieltags im Überblick: