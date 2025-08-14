Erfolgreicher Saisonauftakt für TuS Haffen-Mehr

Mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SC TuB Mussum startet der TuS Haffen-Mehr erfolgreich in die Kreisliga-A-Saison 2025/26. Die Zuschauer im Paradiesstadion mussten sich zunächst mit einer verhaltenen Anfangsphase begnügen, in der beide Teams vor allem auf Sicherheit bedacht waren und nur wenige Offensivakzente setzten. Nach rund einer Viertelstunde platzte der Knoten: Jannik Zelle köpfte nach einer präzisen Flanke die Hausherren in Führung.

Dieser Treffer brachte spürbar mehr Leben in die Partie. Die Zweikämpfe wurden intensiver, das Tempo zog an, und Schiedsrichter Canan Cosgun, die eine sehr gute Partie machte, musste noch vor dem Pausenpfiff die ersten Gelben Karten verteilen. Offener Schlagabtausch im zweiten Durchgang

Im zweiten Durchgang kamen sowohl die Lindemann-Elf als auch die Mannschaft von Trainer Nikolay Glouhtchev mit viel Schwung aus der Kabine. Der SC Tub Mussum drängte auf den Ausgleich. Max Heisterkamp traf nach einem wuchtigen Abschluss aber nur den Pfosten. Auch der TuS hatte gute Gelegenheiten, unter anderem scheiterte der junge Miquel Trumpf frei vor Keeper Marcel Braun, der stark parierte.

Verschossener Strafstoß

Die große Chance für die Gäste zum 1:1 folgte eine Viertelstunde vor Schluss: Nach einem Foul von Sascha Mielke zeigte die Schiedsrichterin auf den Punkt. Teriete übernahm die Verantwortung, doch auch er traf lediglich den Pfosten – das Glück war an diesem Tag auf Seiten der Hausherren.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Als sich die Gäste in der Schlussphase noch einmal aufbäumten, machte der TuS in der Nachspielzeit alles klar. Nach einem langen Freistoß setzte sich Justin Schepersmann im Kopfballduell durch und markierte den 2:0-Endstand.

Mit diesem Sieg feiert TuS Haffen-Mehr nicht nur einen perfekten Start in die neue Saison, sondern auch einen hart erkämpften Heimerfolg, der den Fans Lust auf mehr macht.