Erfolgreicher Saisonabschluss für die SG Silbersee

Die erste Chance in einem bedeutungslosen Spiel hatte Florian Bittner für die Gäste, doch der herauslaufende Torwart Stefan Loehnert war schneller. Zehn Minutenn später die erste Möglichkeit für die Platzherren, doch Sven Sinzger scheiterte an Torwart Sepp Böhm, der sein letztes Spiel für die SG bestritt. Besser machte es Michael Fleck, der die Murachtaler in der 20. Minute durch einen platzierten 20-Meter-Flachschuss in Führung brachte. Minuten später aber schon der Ausgleich durch Daniel Dlubal, nachdem Torwart Loehnert einen Schuss von Dominik Voith nicht festhalten konnte. Kurz darauf traf Florian Bittner die Querlatte, Hannes Wallner scheiterte an Torwart Loehnert. Gleich nach dem Wechsel hatte Markus Raiml Pech mit einem Pfostenschuss. Auf der Gegenseite verfehlte Hannes Wallner eine Flanke von Voith am langen Eck. Die erneute Führung für den Absteiger besorgte Sinzger, der in der 70. Minute völlig frei vor Torwart Böhm auftauchte. Danach wurden die Gäste spielbestimmender und kamen durch Dominik Voith nach Steilpass des starken Kapitäns Simon Gerhardinger zum erneuten Ausgleich. Die erstmalige Führung besorgte Stefan Müller Minuten später, als er eine Ecke von Florian Bittner direkt einköpfte. Der 2:4-Endstand kurz vor Schluss war eine Ko-Produktion der Nachwuchsspieler Julian Ringelstetter und Bastian Nagler, der einen Querpass von Ringelstetter ins kurze Eck drückte.