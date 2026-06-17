Erfolgreicher Saisonabschluss

Im letzten Saisonspiel ging es sowohl für die Knopfstädter als auch für die Gäste nur noch um die Endplatzierung in der Abschlusstabelle. Vor Spielbeginn verabschiedete der Gastgeber Leon Gentsch, Florian Stößel und Co-Trainer Felix Pitschel, die dem Verein in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
In der Partie hatten die Knopfstädter vor 155 Zuschauern dann mehr Spielanteile und die besseren Möglichkeiten. Die kalte Dusche kam aber von den Gästen, als Mohammad Tajik die Eurotrink Kickers überraschend in Führung brachte (27.). Den Schmöllner Knoten löste dann Leon Schulze, der zehn Minuten später den Ausgleich erzielte.
Nach dem Wechsel ging es dann fast nur in eine Richtung, auch wenn Eurotrink über schnelle Gegenstöße gefährlich blieb. Mit einem platzierten Schuss brachte Eric Lochmann den Gastgeber nach 57 Minuten mit 2:1 in Führung, ehe Leon Gentsch mit sattem Schuss ins lange Eck das 3:1 folgen ließ (70.). Die Vorentscheidung war es aber noch nicht, denn der flinke Florian Graupner entwischte nochmal auf der linken Seite und erzielte nach seinem Alleingang den 3:2-Anschlusstreffer (84.). Schmölln brachte den Heimsieg anschließend aber über die Zeit und konnte sich anschließend über Platz 3 in der Landesklasse freuen. Eurotrink beendete die Saison auf Platz 6.
Jetzt geht es für die Teams in die Sommerpause, die für die Knopfstädter mit dem Trainingsauftakt am 29.06.2026 endet. Die erste Partie der Vorbereitung bestreitet der SV Schmölln 1913 am 04.07. bei der Reserve von Thüringenligameister Schott Jena.