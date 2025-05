Erfolgreicher Saisonabschluss

• Davi Garcia kehrt zurück in die Heimat nach Holzhausen (Gruppenliga)

• Michi Smyk, ein echtes Urgestein, verabschiedet sich in den wohlverdienten fußballerischen Ruhestand

• Marcus Casselmann hört ein zweites Mal bei der Zweiten auf und schließt sich den Alten Herren an

• Fabian Sauer legt eine Pause ein

• Louis Gabor beendet seine Laufbahn aus beruflichen Gründen

Zum Spiel:

Die Gäste aus Nieste erwischten den besseren Start und machten von Beginn an Druck. Bereits in der 10. Minute fiel das 0:1 – Driesen traf mit einem sehenswerten Schlenzer über Sauer in den Winkel. Allerdings stand der Torschütze klar im Abseits – der Treffer hätte nicht zählen dürfen.

Danach flachte die Partie ab, bis kurz vor der Pause Faulstich mit einem wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich einschob.

In der 58. Minute dann die Führung für die Hausherren: Ein Freistoß von Smyk krachte an die Latte, der Ball sprang zurück an den Sechzehner, wo Tobi Meyer goldrichtig stand und zum 2:1 einschob – sein drittes Saisontor, soviel Tore in einer Saison schaffte er das letzte mal in der Jugend Tobi Meyer – Fußballgott!

Die Partie blieb spannend:

In der 68. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Zweikampf von Max Roth auf den Punkt – kein strittiger Elfmeter. Nieste setzte den Ball über das Tor – Glück für die Wölfe!

In der 75. Minute gab es erneut Strafstoß für Nieste, doch diesmal parierte Sauer stark – er hielt die knappe Führung fest.

Nieste drängte auf den Ausgleich, doch entweder fehlte das Glück im Abschluss oder ein Wolfsanger-Abwehrbein war im Weg.

In der Nachspielzeit (90+5) dann die Entscheidung: Nach einer Nieste-Ecke lief Brück das halbe Feld entlang und steckte perfekt auf Diehl durch, der eiskalt blieb und den 3:1-Endstand besorgte.

Fazit:

Ein emotionaler Fußballnachmittag mit einem verdienten Sieg zum Saisonabschluss. Eine tolle Teamleistung der Wölfe, die jetzt gespannt auf Donnerstag blicken, um zu sehen, ob es für den direkten Klassenerhalt reicht – oder ob man in die Relegation muss.