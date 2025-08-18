Erfolgreicher Saison Start für den SV 1883 Schwarza

Am heutigen Sonntag Nachmittag gastierte unsere Erste Mannschaft zum Saison Start der KOL bei Aufsteiger Arnstadt 2. Die 83iger waren von Spiel Beginn an hellwach. Kleinspehn hatte nach 8 Minuten die Freistoß Chance doch er scheiterte an Roth im Kasten des Gastgebers. Im Anschluß bestimmten die Schwarzaer das Spiel geschehen ohne aber weiter zwingend vor dem Tor zu werden. Die nächste Chance hatte dann P.Schmidt dessen Kopfball guten einen Meter am Kreuzeck vorbei flog (34.). Kurze Zeit später hatte der Aufsteiger seiner erste Gute Aktion als Noä von links die Pille zur Mitte brachte doch P.Schmidt in höchster Not vor der Kiste klären konnte (38.). Nach 41 Minuten bekamen die 83iger ihre nächste Ecke zu gesprochen, diese flankte Köhne präzise auf den Kopf vom starken L.Schmidt, dieser versenkte die Murmel unhaltbar zur verdienten 0:1 Führung in die rechte Ecke. Dieser Treffer bedeutete auch den Halbzeit Stand.

In Halbzeit Zwei waren gerade mal 5 Minuten gespielt als die 83iger das 0:2 nach legen konnten. Köhne behauptete sich auf der linken Seite stark gegen Zwei Mann passte die Pille zur Mitte wo Schröter sie freistehend aus 13m souverän ins rechte Eck versenkte (50.). Im Anschluß gab es auf Seiten des Gastgebers immer wieder Provokationen gegen die Schwarzaer Spieler, doch Schiri Schneider war stets Herr der Lage und unterbannt diese resolut, er verteilte einige Gelbe Karten. In Minute 68. Minute gab es Handelfmeter für die 83iger den T.Oschmann souverän in den rechten Knick zum 0:3 versenkte. Das war die Entscheidung in dieser Partie. Der Gastgeber schwächte sich in Minute 72. selbst als Koch wegen Wiederholten Foulspiels zu recht mit Gelb/Rot vom Platz flog. Den anschließenden Freistoß brachte Oschmann aus dem Halbfeld an den Fünfer wo Ch.Betz die Pille direkt in die linke Ecke zum 0:4 verwandeln konnte (73.). Im Anschluß hatten die Schwarzaer noch mehrere Konter Möglichkeiten die aber leichtfertig liegen gelassen wurden. Am Ende gewinnen sie aber hochverdient diese Partie und der Erste Dreier war eingefahren.

Am kommenden Samstag empfangen die 83iger den Schöndorfer SV zum Ersten Heimspiel in der Gemeindetal Arena. Anstoß ist 15 Uhr.