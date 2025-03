Erfolgreicher Rückrundenstart – Hart erkämpfter Auswärtssieg

Die Anfangsphase war geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Teams. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich jedoch ein zerfahrenes Spiel, da beide Mannschaften aufgrund des holprigen Platzes auf lange Bälle setzen mussten. Es war daher wenig überraschend, dass der Führungstreffer aus einer Standardsituation fiel: In der 28. Minute zirkelte Dennis Strobel den Ball mit seinem feinen linken Fuß ins lange Eck und brachte uns in Führung. Bis zur Halbzeitpause bekamen die Zuschauer im Donaustadion in Munderkingen jedoch nur noch wenig Sehenswertes geboten.

Direkt nach Wiederanpfiff hatte Philipp Wind die große Chance, die Führung auf 2:0 auszubauen, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel knapp. Danach flaute unsere Offensive ab, und die Gastgeber wurden stärker. In dieser Phase konnten wir uns mehrfach bei Keeper Dalibor Bauer bedanken, der mit starken Paraden den Ausgleich verhinderte.