Erfolgreicher Rückrundenstart

Die Gäste hatten in der Anfangsphase Großchancen, aber Christoph Haase wehrte nach einem Eckball ab und entschärfte auch den Nachschuss von Mönchgesang per Glanzparade. Als Haase auch zum dritten Mal rettete und Kapitän Dörlitz gegen Meißner erfolgreich blockte, blieb es beim 0:0. Der FC Thüringen brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Tobias Metzner scheiterte am gut reagierenden Torwart Patzer. Patzer hielt auch Dominic Schmidts Schuss in der 33. Minute. Kurz vor der Pause fast die Weidaer Führung, als Ilja Sevcuks aus Nahdistnanz köpfte, aber erneut blieb Patzer Sieger. Die letzte Aktion der ersten Halbzeit war ein scharfer Schuss von Harbauer, den Haase erneut abwehrte. So blieb es beim torlosen Unentschieden zur Pause mit Glück für Weida und einem überragenden Keeper Haase.

In der zweiten Halbzeit drehte sich die Partie. Hendrik Penzel wechselte in der 46. Minute dreimal, brachte Hugh Graham, Dustin Schmidt und Phillip Roy ins Spiel. Graham sorgte für viel Wind auf der rechten Seite und wurde am Strafraumeck gefoult. Den Freistoß von Diego Pohl köpfte die Gästeabwehr aus der Gefahrenzone. Weida wurde nun dominanter, Graham schoss aus guter Lage über das Tor. Dann unterlief den Gästen im Strafraum ein unglückliches Handspiel. Es gab Elfmeter, den Christopher Lehmann sicher zur Führung verwandelte. 10 Minuten vor dem Abpfiff spielte Metzner Hugh Graham frei, der ins kurze Eck traf. Das Spiel war vorentschieden. Metzner war dann selbst noch erfolgreich, als er eine Pohl-Flanke ins Netz köpfte. Auch schon der fünften Saisontreffer von Tobias Metzner.

Fazit: Die junge Gäste-Elf wurde etwas unter Wert geschlagen, weil sie ihre guten Chancen nicht nutzte. Weida hat nun 26 Punkte auf der Habenseite und fährt mit einem positiven Torverhältnis zum Derby nach Neustadt, welches am kommenden Samstag stattfindet.