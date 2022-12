Erfolgreicher Rückrundenauftakt

Am Sonntag fand das letzte Spiel vor der Winterpause statt, welches gleichzeitig das erste

Rückrundenspiel darstellte. Man war zu Gast bei der Spielgemeinschaft Ohmden/Holzmaden II. Der Jahreszeit entsprechend hat man bereits im Voraus mit einem zweikampfintensiven Spiel auf schwierigem Untergrund gerechnet. Es gab viele Ausrutscher und selten lange Ballstafetten. Ein Spiel in dem alles möglich war.

Bereits nach 5 Minuten musste man einen Gegentreffer kassieren und die Gastgeber gingen 1:0 in Führung. Allerdings konnten unsere Jungs vom Zeller Berg schnell die Oberhand über die Partie ergreifen, wesentlich mehr Chancen erarbeiten und diese auch nutzen. In der 16. und 22. Minute gelang es Tim Bohner und Leon Bauer das Spiel zu drehen. Tim Bohner hat hierbei das Kunststück bewältigt, einen Eckball direkt zu verwandeln. Leider musste man in der 30. Minute aber auch wieder einen Gegentreffer der SGM und den erneuten Ausgleich einstecken. Zell war aber unbeeindruckt und blieb weiterhin die Mannschaft mit mehr und besseren Torchancen. Kurz vor der Halbzeit gelang Leon Bauer, der an diesem Tag in Topform war, noch ein Doppelpack.

Mit entsprechend breiter Brust kam man aus der Pause und legte nach. Ohmden/Holzmaden hatte in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen. So konnten in der 64., der 65. und 75. Minute weitere Tore zum 2:7 Auswärtssieg erzielt werden. Torschützen waren Kevin Czommer, erneut Leon Bauer und Nils Leibold.

Ein gelungener Rückrundenauftakt und Jahresabschluss - zwei Fliegen mit einer Klappe. Das motiviert zur Wintervorbereitung, denn danach muss an genau diesem Kampfgeist und die allgemeine Leistung angeknüpft werden.



Vielen Dank für all die Unterstützung in der bisherigen Saison! Obwohl die beiden Mannschaften

dieses Jahr immer an unterschiedlichen Spielstätten antraten, hatten wir stets viele Zuschauer und

Unterstützer am Spielfeldrand - egal wo und egal bei welchem Wetter. Das ist absolut keine

Selbstverständlichkeit in unserer Klasse!



Team 2 verabschiedet sich damit in die Winterpause. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!



S.F.