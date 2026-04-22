Erfolgreicher Rhönausflug

In einer ausgesprochen fairen Begegnung vor 250 Zuschauern waren die Gäste von Beginn an hellwach und gaben sofort das Tempo vor...
BERICHT des FC Saalfeld
Nach der Pause kamen die Gastgeber mit viel Druck, um das Ergebnis zu korrigieren, blieben aber immer wieder an der FC-Abwehr hängen. Gefährlicher im Angriff blieben die Gäste, die jedoch einige verheißungsvolle Angriffe nicht konsequent zu Ende spielten und in der 64. Minute eine glasklare Möglichkeit zur Führungsausweitung vergaben. Diese Nachlässigkeit wäre um ein Haar bestraft worden: Zunächst hatte der FC Glück, als der Ball bereits im Tor lag – doch eine Abseitsstellung wurde erkannt. Die zweite gute Möglichkeit der Gastgeber entschärfte W. Onyshchenko, als er einen Distanzschuss von Goeb über die Latte lenkte. In der Schlussphase hätten die Gäste das Ergebnis noch verbessern können, doch zwei weitere Riesenchancen blieben ungenutzt. Trotzdem reichte der frühe Treffer, um drei wichtige Punkte aus der Rhön zu entführen