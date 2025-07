Erfolgreicher Regionalliga-Auftakt für Bocholt: Schorch hochzufrieden

Während der erste Durchgang zwischen dem Vorjahres-Zehnten und dem Vorjahres-Achten noch torlos verblieb, gelangen den Hausherren aus Bocholt in Halbzeit zwei die entscheidenden Treffer: Nachdem Sturm-Zugang Arnold Budimbu, der von Ligarivale Fortuna Köln losgeeist wurde, kurze Zeit nach dem Wiederbeginn zum 1:0 netzte, legten die Schwatten in der Schlussphase per Doppelschlag nach. Sturmtank Marvin Lorch und Cedric Lauschen entschieden binnen drei Minuten die Partie zugunsten des FCB. Teamchef Christopher Schorch fand nach Spielende ausschließlich positive Worte über die Leistung seiner Mannschaft und sah sich auch an den Saisonauftakt vor einem Jahr erinnert.

Damals war es nämlich die Reserve von Fortuna Düsseldorf, auf die der 1. FC Bocholt zum Saisonstart traf. Ähnlich wie nun auch gegen die Zweitauswahl des FC tat spielten die Schwatten einen guten Ball und dominierten die erste Hälfte, taten sich allerdings mit dem Toreschießen schwer. Während die Begegnung gegen F95 allerdings mit 0:1 verloren ging, zeigte die Schorch-Elf gegen die Kölner nun keine Blöße und behielt am Ende klar die Oberhand: „Gerade in der zweiten Hälfte war es sehr dominant von uns, sehr intensiv, die Jungs sind marschiert. Wir hatten starke Abläufe und ein gutes Tempo drin“, lobt der Teamchef seine Mannschaft, gibt aber zu: „Die Flashbacks zum Fortuna-Spiel hatte ich auf jeden Fall während der ersten Halbzeit.“

Auch FC-Coach Evangelos Sbonias fand nach Abpfiff viele positive Worte über den starken Auftritt des Gegners, erkannte aber zugleich, was seiner Mannschaft gefehlt habe: „Wir sind direkt am ersten Spieltag hart bestraft worden gegen eine erfahrene und sehr gute Regionalliga-Mannschaft. Meine Spieler waren in vielen Situationen unterlegen, gerade körperlich und besonders von der Intensität her. Der Sieg war absolut verdient“, schlussfolgert der 42-jährige Übungsleiter. Sein Gegenüber Schorch zeigt sich zwar hochzufrieden mit dem Ergebnis und dem Auftritt seiner Spieler, dennoch holt er seine Mannschaft schnell wieder auf den Boden zurück: „Das war gerade mal der erste Spieltag gegen eine Mannschaft die komplett im Umbruch steckt. Vom Spiel gegen den Ball und den Läufen in die Tiefe her sollte das der Standard sein, ja. Ich finde aber auch, dass man nicht alles überschön reden sollte“, resümiert der Ex-Profi.

Schwere Duelle am kommenden Wochenende

Sowohl auf den 1. FC Bocholt als auch auf den 1. FC Köln U21 warten am 2. Spieltag schwere Aufgaben: Während die Schwatten auswärts beim FC Gütersloh gastieren, der zum Saisonauftakt mit 2:0 bei RW Oberhausen die Oberhand behielt, empfängt der Effzeh den SC Wiedenbrück. Auch dieser eroberte am ersten Spieltag drei Zähler, als die Profi-Reserve des FC Schalke 04 mit 2:1 besiegt werden konnte.