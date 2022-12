Erfolgreicher RegioCup der JFG Schwarze Laber und TSV Beratzhausen

Der TSV Beratzhausen veranstaltete zusammen mit der JFG Schwarze Laber am 10.12.2022 ein überaus erfolgreichen Regio Cup. Am Vormittag standen die kleinsten von der E-Jugend im Vordergrund die meist aus den Stammvereinen der JFG Schwarzen Laber kamen. In einigen hoch dramatischen Spielen konnten die Mannschaftenden Zuschauern besten Fußball bieten teilweise an Spannung kaum zu überbieten waren. Vor allem das Spiel der E-Jugend gegen die D4 Mädels war hoch dramatisch, das von einer Person geprägt war. Der Torhüterin. Der spätere Turniersieger - TSV Beratzhausen war drückend überlegen, doch die Torhüterin verdarb jede noch so gut heraus gespielte Chance und zeigte Paraden eines WM-Torhüters.

Die Jungs waren am Verzweifeln, sodass der Endstand ein 0:0 wie ein Sieg war. Die Mädels feierten ihre Torhüterin.

Am Nachmittag stand dann das D-Jugend Turnier an. Zum einen von 4D Jugend Mannschaften der JFG Schwarze Laber und 4 Gastmannschaften. Hier zeigte sich unsere D1 Jugend sowie D2 überaus Spielstark und war in den Spielen oft dominant. Nur beim Gast aus Riedenburg bissen sich die Jungs die Zähne aus. Die Jungs aus Riedenburg waren einfach eine abgezockte Mannschaft, die unsere Mannschaften in die Verzweiflung trieben. Hinten kaum ein Durchkommen und wenn dann stand ein Keeper im Tor der jeden Ball hielt. Der Druck konnte noch so hoch sein - die Riedenburger hatten immer einen kleinen Trumpf im Ärmel und waren extrem abgezockt und wurden dann auch Turniersieger.