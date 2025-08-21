Der SV Sonsbeck und Cheftrainer Heinrich Losing (m.) freuen sich über einen gelungenen Saisoneinstand. – Foto: Arno Wirths

Erfolgreicher Oberliga-Auftakt: SVS-Coach Losing lobt Effektivität Oberliga Niederrhein: Der SV Sonsbeck ist erfolgreich in die neue Oberliga-Saison gestartet, im Auswärtsspiel beim FC Büderich gab es zum Auftakt einen 3:1-Erfolg zu bejubeln. Cheftrainer Heinrich Losing blickt im FuPa-Oberliga-Podcast auf die Begegnung zurück und lobt insbesondere die Effektivität seiner Mannschaft.

Mit einem 3:1-Auftaktsieg beim FC Büderich ist der SV Sonsbeck am vergangenen Wochenende in die neue Spielzeit in der Oberliga Niederrhein gestartet. Während sich die Sonsbecker in der vergangenen Spielzeit weder im Hin- noch im Rückspiel gegen den Kontrahenten aus Büderich behaupten konnten, gelang nun zum Start in die neue Saison der Auswärtsdreier beim FCB. Cheftrainer Heinrich Losing hebt im Oberliga-Podcast von FuPa Niederrhein allen voran die geschlossene Mannschaftsleistung und die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor hervor.

Der „FuPalaver“-Podcast von FuPa Niederrhein hat ab sofort eine neue Sendung, die sich auf die kommende Oberliga-Saison fokussiert. Host Anton Wagener hat jeden Montag spannende Trainer-/oder auch Spielerstimmen der jeweiligen Vereine parat und greift in der neuen Sendung „Oberliga-Niederrhein-Podcast“ die derzeitige Situation der Oberligisten auf. In der dritten Folge steht der Rückblick auf den Saisonstart am vergangenen Wochenende im Vordergrund, bei dem sich der SV Sonsbeck mit 3:1 beim FC Bürderich durchsetzen konnte. Cheftrainer Heinrich Losing ordnet im Podcast sowohl die Leistung seiner Mannschaft zum Auftakt als auch den anstehenden Kontrahenten KFC Uerdingen ein. Losing: „Haben aus wenig Chancen Tore gemacht“

So., 17.08.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich SV Sonsbeck SV Sonsbeck 1 3 Nachdem die erste Hälfte eher ereignisarm verlief dauerte es bis in die Nachspielzeit des ersten Durchgangs, bis der erste Tagestreffer fiel: Unmittelbar vor dem Pausentee war es Jan Niklas-Kühling, der die Hausherren aus Büderich auf die Siegerstraße brachte. Doch der SVS hatte nach dem Seitenwechsel die passende Antwort parat: Durch einen Doppelschlag von Mittfeld-Stratege Linus Krajac und dem Last-Minute-Treffer von Joker Philip Pokora schossen sich die Gäste in Halbzeit zwei zum Auswärtsdreier. Im neuen Oberliga-Podcast verrät Cheftrainer Heinrich Losing, der bereits seit 2019 an der Sonsbecker Seitenlinie steht und den SVS in die Oberliga führte, was er seiner Mannschaft nach dem späten Rückstand vor der Pause mit auf den Weg gab:

„Das Spiel war in den ersten 30 bis 35 Minuten relativ ausgeglichen, ab der 35. Minute hatten wir ein bisschen den Faden verloren, da uns Büderich dann ein bisschen hinten rein gedrückt hat. Wir haben dann in der Halbzeit besprochen, dass wir ein bisschen aggressiver und mutiger sein müssen“, erklärt der Übungsleiter. Dass der erfahrene Übungsleiter zur Pause offenbar die richtigen Worte gefunden hatte, zeigt sich dann im zweiten Durchgang, als der SVS den Rückstand in einen 3:1-Erfolg umwandete. Chefcoach Losing zeigt sich insbesondere mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft hochzufrieden: „Besonders gut war heute, dass wir sehr effektiv waren. Wir haben aus wenigen Chancen Tore gemacht. Dass man aus wenigen Möglichkeiten Tore erzielt, ist aus meinen Augen eine große Qualität einer Mannschaft, dass hat heute sehr gut geklappt“, freut sich der 46-jährige Übungsleiter. Knaller-Spiel am Wochenende

Sa., 23.08.2025, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH