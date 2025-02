Erfolgreicher Jahresauftakt für Sparta Werlte

Gestern fand das Nachholspiel zwischen dem SV Sparta Werlte und dem VfL Rütenbrock bei strahlendem Wetter in Werlte statt. Die Gastgeber konnten sich mit einem 2:0-Sieg durchsetzen, wobei sie in der ersten Halbzeit durch ansehnlichen Angriffsfußball überzeugten und in der zweiten Halbzeit ihre Defensive stärken konnten.

In den ersten 15 Minuten hatten die Gäste aus Rütenbrock Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, während Sparta offensiv Druck machte und zahlreiche Chancen herausspielte. Nach 20 Minuten standen bereits fünf Ecken für die Heimmannschaft zu Buche. In der 30. Minute gelang Kevin Abeln schließlich der verdiente Führungstreffer zum 1:0. Trotz weiterer Möglichkeiten konnte Sparta in der ersten Halbzeit kein weiteres Tor erzielen.