Erfolgreicher Holzheimer Test

Nach den bisherigen Trainingswochen, war man auch mit dem Testspiel im Augsburger Landkreis beim SVH-Lager zufrieden.

Für den Höhepunkt des Nachmittags sorgte Timo Allmis, als er aus spitzem Winkel kurz vor der Halbzeit sehenswert zur Holzheimer Führung traf.

Trotz schwierigen äußeren Umständen im Horgauer Sportzentrum versuchten die Aschbergler Ball und Gegner laufen zu lassen und erhöhten 20 Minuten vor Schluss durch Fabian Miller auf den 0:2 Endstand gegen den Augsburger Kreisklassisten, nachdem er von Lukas Seiring mustergültig bedient wurde.