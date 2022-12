Erfolgreicher Hinrundenabschluss auf dem „Olymp“ 🔥🖤🤍☘️

Die weiteste Auswärtsreise der Saison führte uns auf den Olymp in Lampoldshausen, wo in der Vergangenheit schon einige Teams an der kampfstarken Mannschaft und der dortigen Atmosphäre scheiterten.

Auch der Beginn der Partie war sehr umkämpft, mit wenigen Chancen, vielen Zweikämpfen und guten Abwehrreihen auf beiden Seiten.

Umso wichtiger dann die 32. Minute, Michael Nied nach schöner Flanke von Kevin Störner den Ball verwerten und eiskalt einschieben konnte.

Dies gab unserer Elf Sicherheit und die Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit ging klar an den TSV.

Folgerichtig erzielte erneut Michael Nied mit einem Aufsetzer das 0:2 - einen großen Anteil hatte dabei Maurice Dürr, der den Ball im Mittelfeld erkämpfte.

Mit einer 0:2-Führung ging es in die Pause, jedoch war allen klar, dass die Heim-Elf nun alles nach vorne werfen würde.

So geschah es und man hatte in der Defensive alle Hände voll zu tun.

Gerade als die Angriffswelle etwas abebbte und man fast das 0:3 erzielte, rollte der Ball nach einem Getummel im Strafraum über die Linie und der SVL war auf einmal wieder dran.

Die Partie wurde nun hitziger, Man konnte die Angriffe jedoch gut verteidigen und durch Konter gefährlich bleiben, so erzielte Maurice Dürr mit einem Distanzschuss das 3:1 und stellte den 2-Tore-Abstand wieder her. Doch auch danach steckte die Heimelf nicht auf, schlug aber kurz darauf etwas über die Stränge, als der ansonsten gut leitende Schiedsrichter eine offensichtliche Tätlichkeit übersah und zur Überraschung aller Akteure auf dem Platz nur gelb zeigte.

Als Wehrbach den anschließenden Freistoß sehenswert zum 2:3 verwandelte, kochte die Stimmung erneut hoch und das Spiel wurde intensiver und hektischer.

Der TSV blieb jedoch cool und schaffte es, durch eine Co-Produktion von Michael Nied und Tizian Pohl das 4:2 zu erzielen und den Deckel zuzumachen.

Eine kampfstarke Leistung unserer Elf, die einen kühlen Kopf bewahrte, an diesem Tag spielerisch noch etwas Luft nach oben hatte und dennoch mit 21 Punkten in die Winterpause geht.

Betrachtet man die Verletzungsmisere, die insbesondere in der ersten Saisonphase eklatant war, kann man mit den gezeigten Leistungen und mit Platz 7 einem Platz in der oberen Tabellenhälfte durchaus zufrieden sein.