Erfolgreicher Hinrunden-Abschluss.

Der FC Aunkirchen II besteht auch in Patriching und gewinnt am Ende klar mit 4:0. Dabei gelang den Gästen ein Start nach Maß, bereits nach sieben Minuten lag man mit 2:0 in Führung. Jeweils überraschte man die Hausherren mit schnellen Gegenstößen, den ersten Treffer erzielte Lukas Schinhärl, Niklas Schinhärl legte nach. Nach 20 Minuten stellte Schinhärl L. auf 3:0, Lechner traf zudem den Pfosten. Patriching, die auf einige Stammkräfte verzichten musste, hatte eine Freistoß-Gelegenheit durch Fisch, doch TW Nothaft parierte per Faustabwehr. Im zweiten Durchgang verpasste Aunkirchen zunächst die endgültige Entscheidung, Muggendobler und Sigl scheiterten am Keeper, auf der Gegenseite traf Dahmen per Freistoß nur die Oberkante der Latte. Kurz vor Schluss dann doch noch der vierte Treffer für die Gäste, Sigl bediente Dobler, der den Ball im Tor unterbringen konnte. Der FCA II feiert einen verdienten Erfolg, profitierte vom Blitzstart und brachte diesen Vorsprung am Ende auch souverän ins Ziel und feiert damit einen gelungen Hinrunden-Abschluss. Für die Reserve wartet nun ein spielfreies Wochenende, dann beginnt die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den FC Aldersbach.