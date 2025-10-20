Erfolgreicher Heimspieltag der FZG

Die zweite Mannschaft musste bereits in der 10. Spielminute das 0:1 hinnehmen. Wirklich beeindrucken lies man sich von dem frühen Rückstand jedoch nicht. Man schaltete direkt wieder in den Angriffsmodus um. Und so konnte man sich immer mehr Feldvorteile erspielen. In der 28. Spielminute konnte man dann durch Tim Lukas Knorr den verdienten Ausgleich erzielen. Auch im Nachgang hatte man zahlreiche gute Möglichkeiten noch vor der Pause in Führung zu gehen. Der Gast aus Langenbrücken agierte spätestens ab der 35. Spielminute nur noch mit langen Bällen.

Am Ende blieb es tatsächlich beim Unentschieden. Rückblickend hätte man das Spiel gewinnen müssen bzw. wäre ein Sieg mehr als verdient gewesen. Trotzdem kann man auf diesem Spiel aufbauen und mit Selbstvertrauen in das kommende Spiel gehen.

In der zweiten Halbzeit war die FZG noch spielbestimmender und konnte sich auch weiterhin gute Chancen herausspielen. Die Zielstrebigkeit beim Abschluss war jedoch weiterhin das große Manko an diesem Sonntag.

Das wird auch nötig sein. Am kommenden Wochenende bestreitet man schließlich das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten aus Ubstadt. Vor allem in der Offensive ist die Mannschaft von Marius Ruppert hervorragend aufgestellt, nicht umsonst hat man bereits 34 Tore erzielt. Mit der Einstellung von gestern, speziell was das Defensivverhalten in allen Mannschaftsbereichen angeht, kann man jedoch auch in Ubstadt was Zählbares mitnehmen.

Die erste Mannschaft begrüßte am 9 Spieltag den FV Bauerbach. Von der 1. Spielminute an war die Lahr Elf die klar spielbestimmende Mannschaft. Über ein flüssiges Kombinationsspiel legte man sich den Gegner in der Anfangsviertelstunde zurecht.

Nach einer einstudierten Eckballvariante konnte Christopher Oberst die FZG in der 17. Spielminute dann mit 1:0 in Führung köpfen. Die Tor Hymne war gerade erst abgeklungen, so ertönte zwei Minuten später erneut „Baila Baila Baila“ aus den Boxen. Das 2:0 durch Simon Schuh war eine 1:1 Kopie vom Führungstreffer. In der Defensive stand weiterhin stabil und ließ nahezu keine Aktionen vom Gegner zu und in der Offensive drückte man weiterhin aufs Gaspedal. In der 23. Spielminute erzielte Christopher „Kaiser Franz “ Oberst nach toller Vorarbeit von Philipp Kaaz das 3:0. Eben jener Kaaz musste dann zehn Minuten später nach einem rüden Foulspiel verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Kurz vor der Halbzeit konnte Driton Uka durch einen direkt verwandelten Freistoß das Ergebnis auf 4:0 erhöhen.

Zur Halbzeit wechselte die FZG erneut und Sami G´Haribi kam für Jonas Groß ins Spiel. In der zweiten Halbzeit sollte sich am Spielverlauf nichts ändern, die FZG agierte weiterhin dominant und souverän. Lediglich einmal ließ man eine Chance zu, diese wurde jedoch von Michael Bauer überragend pariert. Nachdem man zuvor durch einen verschossenen Elfmeter ein weiteres Tor verpasste, konnte René Lahr in der 69. Spielminute dann auf 5:0 erhöhen.

Zwischendurch wechselte die FZG noch einige Male. Joshua Locher, Max Zimmermann & Luka Weis ersetzten Felix Schmidt, Devin Bürkle und Driton Uka. Auch in den letzten 15 Minuten hatte man noch sehr gute Möglichkeiten weitere Tore zu erzielen. Die Chancen wurden jedoch nicht sauber oder umständlich zu Ende gespielt bzw. bewahrte der Torhüter der Gäste mit guten Paraden seine Mannschaft vor weiteren Gegentreffern. In der 85. Spielminute konnte jedoch auch er einen weiteren Gegentreffer nicht verhindern. Ein schön hervorgetragener Angriff konnte Marcel Franke zum 6:0 vollenden. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch und die FZG konnte ihren 7. Sieg in Folge einfahren.

Nun stehen zwei Auswärtsspiele in Folge an. Am kommenden Wochenende gastiert unsere 1. Mannschaft zum Lokalderby in Gochsheim. Ein Spiel, das also keiner großen Vorschau bedarf und wo jeder wissen sollte, was die FZG erwartet.