Erfolgreicher Härtetest für den FCA

An einem sonnigen Sonntagnachmittag, trafen der SV Rümlang II und das Fanionteam des FC Zürich Affoltern in einem packendem Duell aufeinander.
Dass diese Aufgabe sich einiges schwerer gestalten würde als gegen die zweite Mannschaft des SV Seebach (kurzfristig die Gruppen mit dem "Eis" abgetauscht) war bereits im vorhinein klar. Der SVR verstärkte sich mit einigen Spielern der ersten Mannschaft.
Das Spiel begann mit hohem Pressing der Gastgeber und einem sehr physisch geführten Spiel. Spielerisch war von beiden Teams nicht viel zu sehen, da beide eher mit langen Bällen versuchten die gegnerische Abwehrreihe "auszuspielen". Der erste fussballerisch nennenswerte Moment, war dann auch so gleich das 0:1 (21.) für den FCA. Ein Angriff des Heimteams, wurde schnell entschärft und durch schnelle Verlagerung des FCA kam der Ball über mehrere Stationen zu Ita, der Mike mustergültig per Hackenpass bediente. Mike liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte eiskalt vor dem gegnerischen Torhüter. Ab diesem Moment war der FCA endgültig in diesem Spiel angekommen und übernahm ab sofort das Spieldiktat. Das 0:2 (29.) liess nicht lange auf sich warten. Wieder war es ein toller Pass auf den Neuflügel Noah, der den in der Mitte freilaufenden Mike sah und diesen perfekt anspielt, sodass er nur noch den Ball einschieben muss. Kurz vor der Pause (45.) konnte sich Rümlang durch einen langen Ball hinter die Abwehr des FCA spielen und krönte den Konter mit dem 1:2. Dieses Tor schlug dann doch etwas stärker auf die Moral des Gastteams als es sollte. So kam es wie es kommen musste und das Heimteam konnte direkt nach Wiederanpfiff (51.) das Resultat auf 2:2 stellen. Beide Tore wurden durch den stark aufspielenden Captain des SV Rümlang, Affolter, abgeschlossen. Dies war dann auch ein Weckruf an die gesamte Mannschaft des FCA. Bereits in der 55. Minute war es wieder Mike der das Resultat zugunsten des FCA drehte. Ita erhält den Ball im Mittelfeld, wartet den Lauf von Noah perfekt ab und bedient diesen. Noah konnte gleich wie in der ersten Halbzeit den freien Mann in der Mitte perfekt anspielen, welcher dann nur noch einschieben musste. Danach wurde das Spiel wieder vorwiegend Physisch geführt und fussballerische Highlights wurden wieder Mangelware.
Erst in der 82. Minute konnte der FCA die Führung zum 2:4 ausbauen. Ein aufsässiger Omar tankte sich auf dem Flügel durch und bedient in der Mitte Ndiaye. Der lässt den Ball auf Marques klatschen der einen Doppelpass mit Mike anvisiert. Der zweite Pass konnte ungenügend geklärt werden, sodass Ndiaye aus der zweiten Reihe abziehen konnte und das Leder kaltschnäuzig in die Maschen haute. Ab diesem Moment war das Spiel beendet und es war klar, dass der FCA sich hier die drei Punkte nicht mehr nehmen lassen wird. Den Schlusspunkt setzte wieder Ndiaye der durch Dias am Strafraumrand freigespielt wurde. Ndiaye schloss von der Grundlinie ab. Der Ball wurde von einem Verteidiger des SVR unglücklich abgelenkt, sodass der Torhüter keine Chance mehr hatte diesen zu halten.
Zwei Spiele, zwei Siege. Der Start in die Liga ist somit eindeutig geglückt. Ein physisch sehr starkes Rümlang, machte es dem Affoltemer "Eis" definitiv nicht einfach. Schlussendlich konnte man sich mit viel Mentalität und Willen in diesem Spiel durchsetzen. Ein Lob verdienen auch alle Spieler die von der Bank kamen und dem Spiel sofort ihren Stempel aufdrücken konnten.
Am nächsten Sonntag wartet bereits das nächste Highlight auf das Team des FCA. Zum Derby begrüsst man auf heimischer Wiese den FC Regensdorf III.
Wir heissen den Gast herzlich Willkommen und hoffen auf ein faires und packendes Spiel. Anpfiff ist um 10:00 Uhr auf der Sportanlage Fronwald.
SV Rümlang II – FC Zürich-Affoltern 2:5
SV Rümlang II: Alain Carigiet, Nedim Hadzic (12. Nico Wacker) - Trainer: Cosimo Mandolfo
FC Zürich-Affoltern: Can Simsek, Noah Massamba, Ricardo Goncalves (46. Luis Filipe Rodrigues), Cédric Ilonga (60. Alexandre Candido), Kevin Gomes Vilas Boas (66. Samba Aimo Ndiaye), Haithem M'Laikia, Sandro Pereira Marques, Jamil Hamu Omar (80. Kevin Dias), Silvan Giger (55. Micael Costa Fernandes), Michael Kletschke, Fabian Ita - Trainer: Nadim Butierrez
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Michael Kletschke (21.), 0:2 Michael Kletschke (29.), 1:2 David Altorfer (45.), 2:2 David Altorfer (51.), 2:3 Michael Kletschke (55.), 2:4 Samba Aimo Ndiaye (82.), 2:5 Samba Aimo Ndiaye (89.)