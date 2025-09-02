Erfolgreicher Härtetest für den FCA

Dass diese Aufgabe sich einiges schwerer gestalten würde als gegen die zweite Mannschaft des SV Seebach (kurzfristig die Gruppen mit dem "Eis" abgetauscht) war bereits im vorhinein klar. Der SVR verstärkte sich mit einigen Spielern der ersten Mannschaft.

Das Spiel begann mit hohem Pressing der Gastgeber und einem sehr physisch geführten Spiel. Spielerisch war von beiden Teams nicht viel zu sehen, da beide eher mit langen Bällen versuchten die gegnerische Abwehrreihe "auszuspielen". Der erste fussballerisch nennenswerte Moment, war dann auch so gleich das 0:1 (21.) für den FCA. Ein Angriff des Heimteams, wurde schnell entschärft und durch schnelle Verlagerung des FCA kam der Ball über mehrere Stationen zu Ita, der Mike mustergültig per Hackenpass bediente. Mike liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte eiskalt vor dem gegnerischen Torhüter. Ab diesem Moment war der FCA endgültig in diesem Spiel angekommen und übernahm ab sofort das Spieldiktat. Das 0:2 (29.) liess nicht lange auf sich warten. Wieder war es ein toller Pass auf den Neuflügel Noah, der den in der Mitte freilaufenden Mike sah und diesen perfekt anspielt, sodass er nur noch den Ball einschieben muss. Kurz vor der Pause (45.) konnte sich Rümlang durch einen langen Ball hinter die Abwehr des FCA spielen und krönte den Konter mit dem 1:2. Dieses Tor schlug dann doch etwas stärker auf die Moral des Gastteams als es sollte. So kam es wie es kommen musste und das Heimteam konnte direkt nach Wiederanpfiff (51.) das Resultat auf 2:2 stellen. Beide Tore wurden durch den stark aufspielenden Captain des SV Rümlang, Affolter, abgeschlossen. Dies war dann auch ein Weckruf an die gesamte Mannschaft des FCA. Bereits in der 55. Minute war es wieder Mike der das Resultat zugunsten des FCA drehte. Ita erhält den Ball im Mittelfeld, wartet den Lauf von Noah perfekt ab und bedient diesen. Noah konnte gleich wie in der ersten Halbzeit den freien Mann in der Mitte perfekt anspielen, welcher dann nur noch einschieben musste. Danach wurde das Spiel wieder vorwiegend Physisch geführt und fussballerische Highlights wurden wieder Mangelware.