Erfolgreicher, erster Test

– Foto: Alexander Ferazin

Der FCA ist mit einem 6:1 Erfolg gg. die SG Osterhofen / Obergessenbach in die neue Saison gestartet. Die aufgrund der Hitze bereits um 09:45 Uhr gestartete Partie, war von beiden Seiten durchaus ansehlich und unterhaltsam.

Die SG startete dabei durchaus forsch und versuchte den FCA mit hohem Pressing unter Druck zu setzen. Mehr als ein sehenswerter Lattentreffer sprang dabei aber nicht heraus. Nach ca. 15 Min. konnten sich die Aunkirchener dann in das Spiel besser reinarbeiten und gingen durch einen schönen Schuss von Kitzlinger in Führung. Ebenso sehenswert war dann der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich. Der FCA konnte aber umgehend wieder die Führung durch Geiger herstellen und zog noch vor der Pause vorentscheidend auf 3:1 davon. Lechner blieb dabei vor dem Tor eiskalt.

Nach vielen Wechseln in der HZ, erhöhte Neuzugang Dachl nach schöner Vorarbeit durch Eder sofort auf 4:1. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden. Aunkirchen erzielte noch die Treffer zum 5 und 6:1 durch Waldmann und vergab noch eine Reihe aussichtsreicher Gelegenheiten (u.a. hatte Dachl mit einem wunderbaren 40m Heber an die Latte, pech)